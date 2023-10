A- A+

DIA DAS CRIANÇAS Palhaço Chocolate, teatro ou show do Tio Bruninho? Confira agenda de diversão para os pequenos Com diversão garantida, dia 12 de outubro tem programação gratuita e paga para atender a todos os pequenos; confira

Festas, coloridos, música e diversão aos montes, é combo que combina com os pequenos em qualquer hora, qualquer dia. Mas se é para celebrar uma data dedicada a eles, como o 12 de Outubro, Dia das Crianças, tem programação especial e para lá de variada, para agradar e animar, inclusive, quem quiser acompanhar os pimpolhos.



Tem, por exemplo, concerto da Orquestra Criança Cidadã, no Teatro de Santa Isabel, mas tem também frevo na ponta dos pés com a programação que vai tomar conta neste final de do Paço do Frevo



E como sempre, tem a tradicional festa do Palhaço Chocolate no Parque 13 de Maio, além de uma série de atividades e muito bicho pra visitar no Parque Dois Irmãos.

Crédito: OCR/Divulgação

Concerto da Orquestra Criança Cidadã

Quando: Quinta-feira (12), 16h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n Santo Antonio

Acesso gratuito - com ingressos distribuídos uma hora antes do espetáculo

Crédito: Plaza Shopping/Divulgação

Circo Encantado do Plaza

Quando: Quinta-feira (12), Sexta (13), Sábado (14) e Domingo (15), das 15h às 19h

Onde: Plaza Shopping Casa Forte (Jardim do Piso L2) -

Ingressos a partir de R$ 15 no Plaza Online

Crédito: Andréa Rêgo Barros/PCR

Paço do Frevo

Freverê

Quando: Quinta-feira (12), a partir da 10h



Programação

- Oficina de Bonecos Gigantes (gratuita mediante inscrição)

- Contação de História (gratuita mediante inscrição)

- Oficina de Customização (gratuita mediante inscrição)

- Orquestra Paranampuká

Acesso mediante ingressos ao museu (R$ 10/R$ 5)

Observatório do Frevo - Freverê: pequenos passos na folia

Bate-papo com Davi Lucas e Heitor Sena

Quando: Sábado (14), 14h30

Inscrições prévias gratuitas via formulário

Acesso mediante ingressos ao museu (R$ 10/R$ 5)



Sábado no Paço

Bloco Lírico Infantil Sonho e Fantasia

Quando: Sábado (14), 16h

Acesso mediante ingressos ao museu (R$ 10/R$ 5)

Crédito: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Parque Dois Irmãos

Quinta-feira (12), a partir das 9h

- Exposições, atividades lúdicas de educação ambiental e carro educativo da Turma do Fonfon

- Espetáculo teatral "O Auto da Liberdade"

- Mágico

- Contação de História: "A Grande Viagem de Nati Natureza"

- Circo

- Contação de história turma do Fom Fom

- Espetáculo teatral "A Grande Viagem de Nati Natureza"

Sexta-feira (13), a partir das 9h

- Exposições e atividades lúdicas de educação ambiental

- Oficina de Exsicatas (quadros botânicos)

- Circuito Caatinga

- Oficina: "Montando sua Fauna e Flora, Zoo Bastidores e Oficina de Educação Ambiental com Pequenos Mamíferos

Sábado (14), a partir das 9h

- Exposições e atividades lúdicas de educação ambiental

- Ação do grupo Extensão Unibra, com atividades sobre aves

- Oficina "Moldando com a Natureza"

- Circuito Mata Atlântica - monitoria pelo zoológico + trilha do Visgueiro

- Espetáculo teatral "A Grande Viagem de Nati Natureza"

Domingo (15), a partir das 9h

- Exposições e atividades lúdicas de educação ambiental

- Exposições: "Vida na Água, Vida na Terra" e "Nas Águas da Saúde Única"

- Circuito Mata Atlântica - monitoria pelo zológico + trilha do Visgueiro

- Espetáculo teatral "A Grande Viagem de Nati Natureza"

- Contação de História: "A Magia da Natureza"

Acesso R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada)

Crédito: Shopping Tacaruna/Divulgação

Show de Tio Bruninho

Quando: Quinta-feira (12), 16h30

Onde: Shopping Tacaruna (rooftop)

Acesso gratuito



Teatro Infantil

Quando: Dias 15, 21 e 22, 17h

Onde: Shopping Tacaruna (rooftop)

Acesso gratuito

Crédito: Divulgação

Show do Palhaço Chocolate

Quando: Quinta-feira (12), a partir das 15h

Onde: Parque 13 de Maio

Acesso gratuito

Mostra Cine Rua Infantil

Com cinema, atividades artísticas e pedagógicas e show da Barbarize

Quando: Sábado (14), das 16h às 19h

Onde: Pátio de São Pedro

Acesso gratuito

Patrulha Canina Cover

Quando: Quinta-feira (12), a partir das 11h

Onde: Camará Shopping (Espaço L2)

Acesso gratuito

V Festival Medieval para Crianças

Quando: Quinta-feira (12), das 13h às 17h

Onde: Instituto Ricardo Brennand, na Várzea

Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu ou no site www.insitutoricardobrennand.org.br



Bandinha Mais Doce

A 'Bandinha Mais Doce' é a principal atração para comemorar de graça o Dia das Crianças, no Shopping Carpina, na Mata Norte, nesta quinta-feira (12), dia em que a data é celebrada. A apresentação musical, repleta de magia e diversão para toda família começa às 16h. Um espaço interativo foi montado para o público registrar foto ou vídeo de memórias infantis.



Teatro Boa Vista

Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, a capital Recife recebe 'Roblox', fenômeno no universo gamer, em formato de espetáculo teatral. A adaptação pernambucana promete uma aventura inesquecível com encenação dos personagens. A sessão única acontece no palco do Teatro Boa Vista, neste domingo (15), às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet.



ToyLand Power Kon

Festival com feira geek, desfiles e concursos de cosplays, jogos, apresentações de kpop e painéis

Quando: de quinta-feira (12) a domingo (15), às 11h

Onde: Camará Shopping, em Camaragibe

Acesso gratuito

