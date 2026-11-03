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Circo Palhaço Gambiarra leva obra "10 Anos Não São 10 Dias" para o interior de Pernambuco Artista camaragibense se apresenta nesta semana em Arcoverde, na zona rural de Buíque e em São José do Belmonte

Dú Yândi Ramos dos Santos, artisticamente conhecido como Palhaço Gambiarra, circula nesta semana com a obra autoral “10 Anos Não São 10 Dias”, com apresentações marcadas em três municípios do interior pernambucano no mês de novembro: Arcoverde (Sertão), Buíque (Agreste) e São José do Belmonte (Sertão).



Natural do município de Camaragibe-PE, o artista celebra em 2026 dez anos de carreira na palhaçaria popular, realizando a circulação estadual da sua autoria, com o projeto que une circo, rua e poesia por espaços públicos e artístico-culturais. Toda a programação é gratuita e tem classificação indicativa livre. (Conheça @palhacogambiarra).

“Mais do que uma rota de apresentações, a circulação é pensada a partir das relações feitas por diferentes territórios e da continuidade da trajetória artístico-cultural. O percurso conecta a Região Metropolitana do Recife ao Agreste e ao Sertão, transformando a estrada em espaço de encontro, troca de saberes e reconhecimento das diversas expressões que compõem a cultura pernambucana”, destaca o camaragibense Gambiarra.

Agenda de apresentações

Na próxima sexta-feira (6) o artista participa de palco aberto com roda de diálogo na cidade de Arcoverde, no Riso da Terra, às 18h, numa parceria com o espaço de cultura, educação popular e agroecologia no bairro São Miguel.



Três artistas foram convidados para o encontro: Amaik (natural do Cabo de Santo Agostinho e morador de Arcoverde), Palhaço Salsicha (natural do município de Sumé-PB, cariri paraibano) e Palhaço Pinóquio (natural do município de São Lourenço da Mata-PE) durante esse momento no Sertão do Moxotó.

Já no sábado (7) e domingo (8), as apresentações ocorrem no município de Buíque, no Agreste, cidade vizinha a Arcoverde. O palco aberto é recebido pelo Terreiro Dona Beiga, no sábado, e pela comunidade do Pico, com roda de diálogo, no domingo (8).



Ambos os encontros acontecem na zona rural, às 17h, e têm o Sítio Alcobaça como parceiro. Além das pessoas dos próprios territórios, participam como convidados os Palhaços Pinóquio, Sequinho (radicado em Pernambuco) e Salsicha.



Em São José do Belmonte, no Sertão Central, está a definir data e local. A temporada dispõe do recurso de acessibilidade comunicacional em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas com deficiência auditiva.

“Buíque é um território agrestino onde existe uma relação afetiva e artística desenvolvida historicamente. Entre as memórias estão as parcerias com o Sítio Alcobaça, espaço que recebeu diversas ações de palhaçaria popular e atividades como São João Rural e Dia das Crianças. O município representa a possibilidade de reencontrar públicos, vínculos e paisagens que compõem essa caminhada", explica Gambiarra.



"No Sertão, Arcoverde é uma das primeiras cidades que recebeu apresentações de carreira solo. Reforço sobre a parceria com o Centro Cultural Riso da Terra, que fortalece o elo com artistas e iniciativas culturais territoriais. Já São José do Belmonte, cidade com uma dimensão de memória, cultura popular e identidade sertaneja, amplia a circulação para um território de tradições, narrativas e expressões artísticas”, conta o artista.

Parcerias

Assim como os Palhaços Pinóquio e Sequinho, Índia Morena, natural do município de Jaboatão dos Guararapes, entra como protagonista da temporada pela referência para a história do circo e da arte de rua no estado. Além da ocupação pública, parcerias estão sendo formadas com centros, escolas e espaços artístico-culturais, de educação e sociais. É importante também dizer que mais artistas, palhaços, palhaças, arte-educadoras e arte-educadores participam dos encontros.

“Esses caminhos contribuem para redes de colaboração, parcerias comunitárias e amadurecimento artístico. O projeto está alinhado aos princípios das políticas públicas de cultura, da descentralização e da diversidade cultural nos territórios, com articulação, formação e diálogo intergeracional entre pessoas do circo, da palhaçaria e de toda a arte”, acentua.

“10 Anos Não São 10 Dias”

A temporada de apresentações começou em setembro deste ano, na Praça de Camaragibe (bairro: Vila da Inabi), com o Palhaço Gambiarra como mestre de cerimônia, sendo a mesma ideia para todos os municípios contemplados.



Em seu território, atuaram o Palhaço Xuvisco, de Camaragibe, o mestre Pinóquio, a artista Ynsany Dama Vermelha (de Camaragibe) e os Irmãos Gandaia (um deles é de Olinda e o outro do Recife), realizando assim as primeiras apresentações, pelo Palco Aberto: “Número: ritmo, bola e alegria” (Palhaço Xuvisco); “Número: Alavantu” (Irmãos Gandaia); “Art performance de pirofagia, com a manipulação dos instrumentos de malabarismo, leques e tochas (Ynsany Dama Vermelha); e “Esquete: acredite em telepatia” + “combinação sequencial de várias esquetes” (Palhaço Pinóquio).

A realização do projeto é assinada em conjunto pela GRAVE! Produtora e pelo Palhaço Gambiarra Produções Ilimitadas, ambas produtoras pernambucanas. “10 Anos Não São 10 Dias” compreende o circo e a arte de rua como patrimônios culturais vivos e de conexão para a transformação social, ao mesmo tempo junta diversas gerações, linguagens e territórios do circo e populares.



Além disso, o acontecimento do projeto contribui para a cultura popular e a formação da educação a partir do diálogo entre memória, tradição e atualidade. Essa circulação estadual tem incentivo público, com o financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio do Sistema Nacional de Cultura (SNC), Ministério da Cultura e Governo Federal. A maioria absoluta da equipe técnica é formada por profissionais de Pernambuco.

“A proposta valoriza a memória do circo pernambucano com a participação de mestres, mestras e artistas que são de diferentes gerações. As rodas de diálogo surgem justamente da oralidade e da troca geracional como formas de transmissão e preservação dos saberes circenses. Em cada território, a apresentação se soma à formação e ao diálogo, criando possibilidades e aproximando públicos que nem sempre têm acesso contínuo à programação cultural”, afirma o artista.

Toda a criação autoral é fruto da vivência de Gambiarra, que com o chapéu — forma histórica, justa e democrática de valorização da arte entre artista e público — fez os próprios investimentos, produções e viagens pelo interior de Pernambuco e nacionais.



Desde 2015, ele atua com palhaçaria, começando na função de malabarista nos semáforos da Região Metropolitana. O ano de 2015, já como palhaço, é o de estreia das apresentações solos e coletivas nas praças públicas, semáforos, feiras livres, escolas e comunidades urbanas e rurais. Gambiarra também é do Coletivo Família Malanarquista (malabarismo, circo e arte de rua), do Recife/PE.

“A celebração de dez anos que olha para a memória seguindo adiante… do semáforo à praça, da praça ao palco, do palco à estrada, e da estrada a novos encontros e reencontros. Ao atravessar a Região Metropolitana, o Agreste e o Sertão, transforma-se uma história em cartografia afetiva. A estrada que antes foi percorrida em busca de espaços para apresentar-se, agora é transformada em caminho para reencontrar pessoas, compartilhar saberes, celebrar mestres, mestras e chegar às novas memórias”, declara.

Formação

“10 Anos Não São 10 Dias” traz atividades formativas. No mês de setembro deste ano, os encontros ocorreram no Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo (CCVA), em Camaragibe. Luiza Fontes, Monick Pequeno e Renato Inácio assumiram as facilitações das oficinas.



Ficha técnica

Criação e coordenação das atividades artísticas e educacionais: palhaço Gambiarra

Homenagem/protagonistas (mestra e mestres): Índia Morena, palhaço Pinóquio e palhaço Sequinho

Realização: GRAVE! Produtora e Palhaço Gambiarra Produções Ilimitadas

Produção executiva: Diana Paraíso

Facilitação das oficinas: Luiza Fontes, Monick Pequeno e Renato Inácio

Assistência de produção: Clarissa Siqueira e Clara de Assis

Fotografia: Saulo Aleixo

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Incentivo público: financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio do Sistema Nacional de Cultura (SNC), Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO:

Palhaço Gambiarra - circulação estadual “10 Anos Não São 10 Dias”



Arcoverde (Sertão)

Quando: 06/11 (sexta-feira), às 18h.

Onde: Riso da Terra ( Avenida Pinto de Campos, nº 1248, bairro São Miguel)

Palco Aberto + roda de diálogo

Mestre de cerimônia: Palhaço Gambiarra

Artistas convidados: Amaik, Palhaço Salsicha e Palhaço Pinóquio

Buíque (Agreste)

Quando: 07/11 (sábado), às 17h.

Onde: Terreiro Dona Beiga

Palco Aberto

Quando: 08/11 (domingo), às 17h.

Onde: comunidade do Pico

Palco Aberto + roda de diálogo

Mestre de cerimônia: Palhaço Gambiarra

Artistas convidados: Palhaço Sequinho, Palhaço Salsicha e Palhaço Pinóquio

São José do Belmonte (Sertão)

Local e horário: a definir

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