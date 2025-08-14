A- A+

televisão Palo: Mariana Rios revela nome do seu primeiro filho no programa "Saia Justa", entenda o significado O programa foca em feminilidade e fala sobre temas como relacionamentos, saúde, política, economia, comida, sexo, trabalho e espiritualidade

Eliana, Bela Gil, Erika Januza e Juliette receberam a atriz e apresentadora Mariana Rios no "Saia Justa", programa do GNT com foco em feminilidade, nesta quarta-feira (13). Na ocasião, a eterna Yasmin de Malhação revelou o nome do seu bebê que está prestes a nascer.

O pai, João Luis Diniz D’Avila, mais conhecido como Juca Diniz, é filho de Felipe D’Avila, do Partido Novo. O casal está junto desde 2023 e espera um menino, que será chamado de Palo.

"O nome desse menininho é Palo. É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência, simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá frutos e cria raizes", explica Rios durante o programa.

