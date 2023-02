A- A+

pamela anderson Pamela Anderson dá aulas de culinária vegana, em guinada na carreira: "Tenho empatia por mim" Atriz e modelo de 55 anos recebe chefs na própria casa, em novo programa, e diz que vive um acerto de contas com seu passado

Pamela Anderson apresentará um programa de culinária focado em receitas veganas. O novo trabalho representa um acerto de contas, como ela diz, com o tratamento que recebeu da indústria audiovisual ao longo da carreira — a atriz e modelo foi alçada, nos anos 1990, a símbolo sexual após estrelar a série "Baywatch" ("SOS Malibu", na tradução do título), posar para ensaios sensuais na extinta revista Playboy e ter a privacidade exposta devido ao vazamento de um vídeo íntimo com o ex-marido Tommy Lee, em arquivo que foi roubado por um prestador de serviços na casa de ambos.

"Pamela's Cooking with Love", como o programa deve ser chamado, foi encomendado pela emissora Food Network Canada, e mostrará a artista de 55 anos recebendo chefs para refeições em família e com amigos na casa onde ela vive, em Ladysmith, em Vancouver, no Canadá.

Em entrevista recente ao jornal inglês The Guardian, Pamela falou sobre a visão crítica que cultiva sobre os trabalhos de seu passado. "Caramba, como passei por tudo isso? Como fiz essas escolhas? Mas também tenho empatia por mim. Vejo que simplesmente não tinha as ferramentas… Agora, as pessoas vão ver o personagem inteiro. E então, talvez, eu possa me tornar um ser humano novamente", afirmou.

De acordo com comunicado à imprensa, o novo programa de culinária apresentará a lenda de "Baywatch" sendo "alimentada pelo desejo de aprender mais sobre culinária e expondo como ela pode usar a comida para levar o entretenimento a outro patamar".

Criar espaços elegantes e convidativos que inspiram um ambiente compassivo, calmo e saudável sempre foi importante para mim, e essa ideia vem naturalmente. Estabelecemos (eu e a produtora do programa) objetivos mútuos, com boas intenções, afirma Pamela. Tem sido uma curva de aprendizado, e estou confiante de que eles (os produtores do programa) serão um parceiro positivo para ajudar a dar vida à minha verdadeira visão, acrescentou ela.

Vegetariana desde criança e vegana há mais de três décadas, Pamela é conhecida pelo ativismo pelos direitos dos animais. Ela já posou para campanhas em defesa dos bichos promovidas pela ONG People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), protestou contra a produção de foie gras (pasta de fígado de ganso) na França e até escreveu para Vladimir Putin, em 2015, pedindo para que o presidente da Rússia bloqueasse um navio transportando carne de baleia da Islândia para o Japão.

