jazz Panela do Jazz 2025, no Recife, homenageia Heraldo do Monte; veja programação Festival de música instrumental, no próximo dia 25 de outubro, é totalmente gratuito

Marcado para acontecer no próximo dia 25 de outubro, no Largo do Poço da Panela, zona norte do Recife, o Festival Panela do Jazz 2025 vai prestar homenagem ao guitarrista, violeiro e compositor recifense Heraldo do Monte, que completa 90 anos.

A programação é gratuita e começa às 14h e o tema do evento será “Raízes em Improviso: A alma das cordas nordestinas no jazz contemporâneo brasileiro”.



Programação musical

O Panela do Jazz é dedicado à música instrumental e, nesta edição, terá apresentações de Treminhão (PE), Mari Santana (PB), Waleson Queiros Quarteto Convida Karol Maciel (PE), Alexandre Rodrigues Trio Feat. Grupo Sabuká Kariri Xocó (AL) & Laís de Assis (PE), Quarteto Luis do Monte (SP) & Convidados e Anjo Gabriel - “O Caminho da Montanha do Sol”: 50 Anos Paêbiru (PE).

A programação musical começa às 16h.



No mesmo palco, as manifestações culturais regionais também terão espaço: se apresentam ainda Poesia, com Iyadirê Zidanes & Brenda Lígia, Santinha Maurício & Edmilson Ferreira (Repentistas), toré com o Grupo Sabuká Kariri Xocó - Tribo Indígena (AL) e Luna Vitrolira & Giuseppe Macena.

“Este ano eu e Laís de Assis, curadora do Panela do Jazz comigo, direcionamos nossas escolhas para artistas que dialogam com a arte do improviso, sejam inspirados em estilos mais antigos e consolidados - como é o caso do Quarteto Luís do Monte, que vai fazer uma homenagem ao pai dele, Heraldo do Monte -, como também artistas que estão se movendo a partir de perspectivas estéticas mais contemporâneas, como é o caso de Waleson Queiros Quarteto ou de Mari Santana”, explica Antonio Pinhêiro sobre as estradas percorridas pela curadoria deste ano.

Seu Vital

Uma das novidades da edição do Panela do Jazz é um segundo espaço, o Palco Seu Vital. Com início da programação às 18h, pretende ser uma vitrine para artistas locais: Tercina, Paula Bujes, Riva Le Boss e Lígia Fernandes Trio convida Wallace Seixas - “Guitarra à Brasileira”.

Feirinha

Antes das apresentações musicais, a partir as 14h já tem fervo no Poço da Panela, com a Feira Olegarinha de Artes da Mulher e a intervenção artística “A Estética do Jazz nas Artes Plásticas”, um painel elaborado em tempo real pelos artistas plásticos Augusto Ferrer, Clovis Fazio, Carla Andrade, Catha Rosendo, Clarissa Garcia, Dominique Berthé (França), Iramaraí, Hercílio Santos, Jacaré, Pietro Severi, Rodrigo D’Amorin, Babú e Vonilson de Castro.



SERVIÇO

Festival Panela do Jazz

Quando: 25 de outubro, a partir das 14h

Onde: em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Recife - PE

Mais informações aqui



*Com informações da assessoria de imprensa

