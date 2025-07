A- A+

FESTIVAL Panela do Jazz anuncia data de sua edição de 2025; confira quando será O festival homenageia, neste ano, o guitarrista, violeiro e compositor recifense Heraldo do Monte

O festival Panela do Jazz acaba de anunciar a data de sua edição de 2025: dia 25 de outubro, os fãs e aficionados por música instrumental brasileira poderão desfrutar do evento, que acontecerá, mais uma vez, no Largo do Poço da Panela, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Recife.

O anúncio foi feito nas redes sociais do festival, que acontece, gratuitamente, desde 2018, com produção da PRO4.

Homenageado

Nesta 25ª edição, o Panela do Jazz traz como tema “Raízes em Improviso: A alma das cordas nordestinas no jazz contemporâneo brasileiro”, em uma alusão ao homenageado deste ano: o guitarrista, violeiro e compositor recifense Heraldo do Monte, que completou 90 anos, em maio último.

Nome entre os grandes instrumentistas da música brasileira, Heraldo é cofundador do grupo Quarteto Novo – com Théo de Barros, Hermeto Pascoal e Airto Moreira – e já gravou com Elis Regina, Zimbo Trio, Quinteto Violado, Dominguinhos e muitos outros.

Notabilizou-se mundialmente pela maestria em fundir ritmos nordestinos tradicionais – como o baião e o forró – com os elementos harmônicos e rítmicos do jazz, através de sua guitarra.

“Esse recorte temático presta uma justa homenagem em vida à trajetória de Heraldo do Monte, ao mesmo tempo em que orienta a nossa linha curatorial para uma programação focada na valorização da música do sertão nordestino em sua confluência com o jazz contemporâneo brasileiro, destacando a potência criativa da cena musical pernambucana e a riqueza cultural existente em nossa região”, diz Antonio Pinhêiro, idealizador e curador do Panela do Jazz.

Nos próximos meses, o festival divulgará a sua programação completa.

SERVIÇO

25º Panela do Jazz

Quando: 25 de outubro de 2025

Onde: Largo do Poço da Panela - Poço da Panela - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @paneladojazz

