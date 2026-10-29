Panela do Jazz anuncia programação completa da edição que homenageia Moacir Santos
Festival gratuito ocupa diferentes territórios da capital pernambucana entre 6 e 22 de novembro, com Amaro Freitas, Spok, Lucas dos Prazeres, Néris Rodrigues e atividades que conectam ancestralidade, formação artística e sustentabilidade
Recife vai transformar suas ruas, comunidades e espaços culturais em territórios de escuta, encontro e celebração da música negra.
Entre 6 e 22 de novembro, o Festival Panela do Jazz chega à sétima edição com uma programação gratuita que percorre diferentes regiões da cidade, reunindo shows, atividades educativas, experiências de afroturismo, cinema, culturas populares e iniciativas de economia criativa.
O sítio histórico do Poço da Panela será o cenário de dois dias de apresentações, durante a etapa musical do festival, nos dias 20 e 21 de novembro.
Leia também
• Teatro do Parque recebe homenagem aos 100 anos de Moacir Santos
• Panela do Jazz 2026 celebra centenário de Moacir Santos e anuncia data
A edição de 2026 encontra inspiração na obra de Moacir Santos, compositor, arranjador e instrumentista pernambucano que completaria um século de vida neste ano.
Sob o mote “Quilombo Sonoro: Liberdade e Ancestralidade – As Mil Faces das ‘Coisas’ de Moacir Santos”, o festival propõe uma imersão nas possibilidades da música instrumental brasileira a partir do legado de um artista que fez da experimentação uma marca de sua trajetória.
A ideia de quilombo ganha, nesse contexto, dimensão musical e coletiva: representa a criação compartilhada, a preservação de saberes e a liberdade de inventar novos caminhos sonoros.
“A ideia é que a gente traga esse ‘quilombo sonoro’ e toda essa representativade afro-brasileira, tão presente na obra de Moacir, como inspiração para compor e montar essa programação do Panela do Jazz”, diz o curador do Panela do Jazz, Antonio Pinhêiro.
A homenagem a Moacir também convida o público a reconhecer a presença das matrizes africanas na formação da música brasileira e sua capacidade de atravessar décadas e gerações sem perder a cadência da transformação.
Ancestralidade, som e movimento
Entre os destaques da programação estão apresentações de Amaro Freitas Trio, Spok, Lucas dos Prazeres, Neris Rodrigues e O Trombonando.
Ao lado desses artistas, mestres da cultura popular e representantes de manifestações como afoxé, maracatu e capoeira ampliam o diálogo sonoro entre linguagens musicais e tradições que mantêm viva a memória cultural pernambucana.
A agenda dos dias 20 e 21 de novembro concentra os encontros musicais no Poço da Panela.
A primeira data, Dia da Consciência Negra, será dedicada à contribuição das culturas negras para a construção da identidade musical do país.
No dia seguinte, a proposta é aproximar artistas pernambucanos de músicos de outras partes do Brasil, criando pontes entre diferentes cenas e experiências.
Outra novidade é o Cine Panela, iniciativa audiovisual que terá o Parque de Apipucos como endereço, encerrando a jornada do Panela do Jazz, no dia 22 de novembro.
A mostra reunirá produções relacionadas a Mestre Batman, Moacir Santos e Letieres Leite, conectando cinema, música e memória.
O espaço também receberá apresentações artísticas, conversas com o público e uma feira voltada à produção criativa.
Feira Olegarinha de Artes da Mulher
Nos dias 20 (a partir das 16h) e 21 de novembro (a partir das 14h), durante o Festival Panela do Jazz, acontece a Feira Olegarinha de Artes da Mulher, na Praça Ruy Antunes. Já no dia 22, a feira segue para o Parque de Apipucos, durante o Cine Panela, a partir das 15h.
Programação Panela do Jazz (6 a 22 novembro)
- atividades formativas e de capacitação -
6/11(sexta-feira), 15h
Oficina: A música Afro-brasileira em cena: saberes ancestrais na construção do antirracismo.
Local: EM Nadir Colaço (Macaxeira)
7/11 (sábado), 14h
Oficina de percussão “Ilus: Vozes dos Saberes Ancestrais”, com Iran Silva
Local: Paço do Frevo, 3º Andar.
Inscrições AQUI.
7/11 (sábado), manhã (9h) e tarde (14h)
Oficina “Encantar para Vender com Estratégia” - Gestão, inovação e consumo no empreendedorismo criativo da mulher”, com Fabíola Silva Pinto
Local: Paço do Frevo, Sala Capiba.
Inscrições AQUI.
11/11 (sábado), 14h às 17h
Oficina Projeto Galeria Reciclada: “O que seria descartado ganha um novo significado pelas mãos da comunidade”, do projeto Galeria Reciclada da CEPE, coordenado por Júlio Gonçalves.
Local: Cooperativa de Reciclagem da Torre (Vila Santa Luzia)
Inscrições AQUI
12/11 (quinta-feira), 9h
Oficina Eco-Beat. Tema: “Música, Inclusão, Tecnologia e Sustentabilidade”, com Mestre Griô Embaixador LED Nagô (Mestre Batman) - Instituto Som da Pele
Local: Escola Municipal Reitor João Alfredo
13/11 (sexta-feira), 9h às 11h30
Oficina Eco-Beat. Tema: “Música, Inclusão, Tecnologia e Sustentabilidade”, com Mestre Griô Embaixador LED Nagô (Mestre Batman) - Instituto Som da Pele
Local: Conservatório PE de Música
- Arte e cultura sustentável -
Circuito Panela do Jazz: Roteiro Kizomba das Raízes - Turismo no morro entre Altos
Quando: Sábado, 14 de novembro, das 14h às 18h.
Ponto de encontro: Alto José do Pinho – Sede do Afoxé Ylê de Egbá.
Concentração às 13h30, no Sesc de Casa Amarela (saída).
Inscrições AQUI.
Circuito Panela do Jazz: “Vivências Pretas - No Morro Entre Altos”
Quando: Domingo, 15 de novembro, das 14h às 17h
Concentração às 13h30, no Largo Dom Luiz (Local saída do grupo)
A partir das 17h: Aniversário de 64 anos da Escola de Samba Galeria do Ritmo
Inscrições AQUI.
- Festival Panela do Jazz -
Onde: Largo do Poço da Panela, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Saúde - Recife/PE
Sexta-feira, 20 de novembro (Dia da Consciência Negra)
17h às 17h50: Centro de Capoeira São Salomão - Roda de Capoeira
18h às 19h: Mesa redonda de lançamento da reimpressão do livro de Moacir Santos, com bate-papo entre Andrea Ernest Dias (palestrante) e Débora Nascimento (mediação)
19h10 às 20h10: Combo CPM (Conservatório Pernambucano de Música)
20h às 20h20: Cortejo - Afoxé Oyá Alaxé
20h20 às 21h: Mestra Maria Helena Sampaio & Afoxé Oyá Alaxé
21h10 às 22h10: Silva Barros & Grupo (Recife/PE)
22h30 às 0h: Lucas dos Prazeres - Nação do Amor
Sábado, 21 de novembro
Palco Panela do Jazz
16h às 16h50: Afromandingas – Roda de Capoeira Angola
170 às 17h50: Cristian Sperandir Trio (Osório/RS)
18h às 18h20: Afoxé Ylê de Egbá - 40 anos
18h30 às 19h20: Camila Rocha (Belo Horizonte/MG)
19h30 às 20h: Mestre Zezinho de Casa Amarela - Coco de Sala e Repente
20h10 às 21h30: Spok - Raízes encontra Ouro Negro (Recife/PE)
22h às 23h: Neris Rodrigues & O Trombonando Feat Isaar & Arthur Philipe - Tributo a Moacir Santos (Recife/PE)
23h10 às 23h40: Nação do Maracatu Porto Rico - 120 anos
23h50 às 1h: Amaro Freitas Trio (Recife/PE)
Polo Infanto Juvenil
16h às 18h: Contação de História, por Bell Puã - Livro “O Resgate de Zambê” da coleção SAMBURÁ (lançamento) + atividade arte-educativa “O Resgate das Palavras”
17h às 18h: Oficina de Dedoche (Boneco de Dedo), com o Mestre Sebastião Simão
18h às 19h: Cia Máscaras de Teatro - Mestre Sebastião Simão (Teatro de Mamulengo)
19h10 às 20h10: Mari Bigio - espetáculo: “Orixás em Verso e Rima”
20h30 às 21h30: Palhaço Gambiarra - espetáculo: “O Desconhecido Circo das Quebradas!”
Cine Panela
Quando: Domingo, 22 de novembro.
Onde: Parque Apipucos – Cinema, música e feirinha
15h às 17h: DJ set
17h às 17h30: "Moacir Santos: quem foi o autor de 'Coisas', clássico esquecido da música brasileira" (direção Lucas Breda, Folha de São Paulo)
17h40 às 18h: Apresentação dos filmes por Mestre Batman e Day Sena.
18h às 18h20: “O Som da Pele”, direção Marcos Santos
18h20 às 19h50: Maracatu Sensorial - Instituto Som da Pele
19h50 às 20h30: Show com o Maracatu Sensorial, do Instituto Som da Pele