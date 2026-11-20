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A abertura da programação musical do Panela do Jazz, nesta sexta, Dia da Consciência Negra (20 de novembro), não foi uma escolha casual de data. Em sua sétima edição, o festival celebra o centenário do maestro Moacir Santos com programação gratuita, nesta sexta e sábado (21), no Largo do Poço da Panela (ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Saúde), tendo como destaque a música negra instrumental e a cultura popular, com raízes intimamente ligadas à ancestralidade afro-brasileira. (Confira a programação completa)

Com o tema “Quilombo Sonoro: Liberdade e Ancestralidade – As Mil Faces das ‘Coisas’ de Moacir Santos”, o Panela do Jazz reúne na programação artistas negros que despontam na música pernambucana e nacional, a exemplo do percussionista Lucas dos Prazeres, que encerra a noite de abertura com o espetáculo “Nação do Amor”; a trombonista olindense Neris Rodrigues e o Trombonando, apresentando o projeto em tributo ao Maestro Moacir Santos (com participações de Isaar e Arthur Philipe), e o pianista Amaro Freitas, que leva ao palco sua experimentação dos ritmos pernambucanos e amazônicos.

“Nesse ano a curadoria se dedica às matrizes afro-brasileiras, trazendo essa homenagem ao centenário de Moacir Santos, que é a chave para entender essa nossa escolha dos artistas. Em seu álbum ‘Coisas’, esses ritmos estão dentro dos arranjos desse nosso maestro”, explica Antonio Pinhêiro, idealizador e curador do Panela do Jazz.

Desde o dia 6 de novembro, o Panela do Jazz ofereceu uma programação descentralizada de oficinas com temas ligados à cultura afrobrasileira e à sustentabilidade.



A presença de de jovens artistas negros como protagonistas da programação musical foi uma uma escolha acertada da curadoria, valorizando instrumentistas que tem se destacado no cenário nacional.



"Isso tem muito a ver com o papel que o Panela do Jazz vem construindo desde 2018, que é servir a linha para a música instrumental pernambucana, mostrando de uma edição para outra quem está criando agora, quem está lançando álbum ou novo trabalho. Neris Rodrigues é um exemplo concreto disso. Já esteve no Panela de Jazz 2024 com o Trombonando e volta agora com um tributo lindo a Moacir Santos”, explica o idealizador e curador do Panela do Jazz.



Lucas dos Prazeres encerra a noite de abertura do Panela do Jazz, nesta sexta (20) | Foto: Maíra Pontes/Divulgação

"Importante representatividade dos jovens artistas negros do Recife na programação do festival, trazendo a produção e criação musical de quem verdadeiramente faz a salvaguarda e a preservação do nosso patrimônio artístico, histórico e cultural afro-pernambucano. De certa forma isso também é pedagógico, pois trás para plateia do festival um ensinamento importante, a descoberta da percussão como parte do acervo jazzístico. É a música percussiva em performance", avalia o percussionista Lucas dos Prazeres.



O jazz e o terreiro

Outro ponto alto da curadoria foi o convite a grupos e mestres tradicionais da cultura dos terreiros, a exemplo do cortejo do Afoxé Oyá Alaxé, que também acompanha a apresentação de sua mestra Maria Helena Sampaio, das rodas do Centro de Capoeira São Salomão e Afromandingas, respectivamente às 17h e 16h, abrindo a programação em cada dia do festival. No sábado (21), o Afoxê Ile de Egbá celebra no palco seus 40 anos de atividades.

“Quando esses grupos se encontram com a música instrumental na mesma programação fica nítido o que eles compartilham, que é a escuta, a resposta, a invenção dentro do ritmo. Então a ancestralidade também se envolve no jeito de criar”, comenta o curador do Panela do Jazz.

Amaro Freitas encerra a segunda noite do Panela do Jazz, neste sábado (21) | Foto: José de Holanda/Divulgação

O encontro dos terreiros com o jazz e a música instrumental proposto pelo festival aponta para a sua origem ancestral, reflete o pianista Amaro Freitas, vencedor do Grammy Latino 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira, pelo álbum colaborativo Criolo, Amaro e Dino (ao lado de Criolo e Dino d'Santiago) e primeiro brasileiro a vencer a premiação internacional de jazz, ligada ao NN North Sea Jazz Festival.

“Acho que tem tudo a ver. O jazz é um gênero musical que foi criado pelos negros. O jazz é um filho do blues. E essa história começa nos Estados Unidos com uma música que traz a liberdade de expressão na improvisação do corpo, como também de um instrumento musical. E várias coisas do jazz se confunde com o momento da cultura pernambucana no frevo. Quem assistiu a entrevista Wynton Marsalis e Spok, percebeu que enquanto aconteciam algumas agremiações aqui em Pernambuco, no mesmo ano acontecia em New Orleans”.

“O jazz como frevo é uma manifestação do povo negro, do povo que foi escravizado. E essa foi uma forma de criar uma fuga durante esse período de vida dessas pessoas. Com o tempo, esse tipo de música se tornou um símbolo do mundo e se elitizou. Hoje, poucas pessoas que vêm da periferia, que são negras no mundo, têm acesso ao jazz. Mas eu acho que na profundidade do gênero e naquilo que ele mais simboliza, essa é uma programação extremamente coerente com o propósito de fazer uma música jazz”, aponta o pianista pernambucano.



O percussionista pernambucano Lucas dos Prazeres, nascido e criado no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, também aponta para a mesma ancestralidade. “O improviso que está na essência do Jazz também mora na rítmica afro-brasileira, por isso recebo o convite com o prazer de está ocupando um espaço que é pouco ocupado por artistas da percussão”, destaca.



“Será um dia histórico. A gente vai ter a participação de mulheres no instrumental e novos personagens da música pernambucana negra fazendo manifestação cultural, uma exaltação à percussão de Lucas dos Prazeres e dos vários grupos de tradição popular que vão estar nessa programação. E, ao mesmo tempo, esse piano que vem da minha música. Então, acho que é uma diversidade, uma forma de mostrar o quão complexo e diverso é Pernambuco. E não existe lugar melhor como esse lugar de uma música jazz, de uma música que está conectado com a ancestralidade e a cultura negra”.

Moacir Santos (ao centro, segurando um cocar) ficou marcado por levar a cultura dos terreiros para o jazz | Foto: Acervo Moacir Santos

Homenageado

Nascido no dia 26 de julho de 1926, no município de Flores, no sertão do Pajeú pernambucano, Moacir Santos superou sua origem humilde na infância e construiu uma trajetória como instrumentista, compositor, maestro e professor. Com domínio de instrumentos como saxofone, clarinete e violão, tornou-se o primeiro orquestrador negro da Rádio Nacional, em um cenário musical marcado por desigualdades raciais.

Em 1965, lançou o álbum “Coisas”, pelo selo Forma, considerado um marco da música instrumental brasileira. Em 1967, o maestro foi morar nos Estados Unidos e se tornou um dos grandes nomes do jazz, levando a cultura afro-brasileira para os maiores palcos e festivais do planeta.

Cine Panela

No domingo (22), estreia o Cine Panela, mostra audiovisual no Parque de Apipucos com filmes sobre Mestre Batman, Moacir Santos e Letieres Leite, além de apresentações musicais, roda de conversa e feira de economia criativa.



Cine Panela

No domingo (22), a partir das 15h, no Parque Apipucos, estreia o Cine Panela, mostra audiovisual com exibições de filmes sobre Mestre Batman, Moacir Santos e Letieres Leite, além de apresentações musicais, roda de conversa e feira de economia criativa (Confira a programação completa).



SERVIÇO

Panela do Jazz

Quando: Sexta (20) e sábado (21), a partir das 16h.

Onde: Largo do Poço da Panela (ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Saúde).

Acesso gratuito

Confira a programação completa

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