Música instrumental Panela do Jazz celebra Heraldo do Monte em sua 6ª edição, neste sábado (25), no Poço da Panela Festival gratuito acontece no sábado, 25 de outubro, no Largo do Poço da Panela, a partir das 14h, com shows, exposições, ações formativas e oficinas infantis

O Largo do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, será palco da 6ª edição do Festival Panela do Jazz, neste sábado (25), com acesso gratuito, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, a partir das 14h, com shows, exposições, ações formativas e oficinas infantis (programação completa abaixo da matéria).



O evento, promovido pela produtora PRO4, se tornou referência no calendário da música instrumental brasileira, legado que vem sendo construído desde 2018. Nesta edição, a curatoria trouxe o tema “Raízes em Improviso: A alma das cordas nordestinas no jazz contemporâneo brasileiro”, em homenagem aos 90 anos do guitarrista, violeiro e compositor recifense Heraldo do Monte.



“A gente tem aqui umas das cenas mais interessantes e mais criativas da América Latina. É muito importante que a gente dê essa visibilidade para nossa cena instrumental e também traga outras linguagens inerentes à música para promover a cadeia produtiva da cultura como um todo”, comenta Antonio Pinheiro, curador do Panela do Jazz.

Homenagem

O compositor e multi-instrumentista Heraldo do Monte, nome respeitado na música instrumental, terá seus 90 anos de vida, mais de 60 dedicados à música, celebrados pelo Panela do Jazz. Considerado um dos melhores guitarristas do mundo, ele também domina diversos instrumentos de corda, como violão, cavaquinho, viola caipira e contrabaixo.



Heraldo integrou o lendário Quarteto Novo, ao lado de Theo de Barros, Airto Moreira e Hermeto Pascoal, banda que acompanhou Geraldo Vandré e Edu Lobo no Festival de Música de 1967. Ele também gravou com artistas como Elis Regina, Eleomar, Quinteto Violado, entre outros.

“Só posso dizer que eu me esforço muito ainda e sigo estudando música. E agradeço as pessoas que apreciam o meu trabalho”, comenta Heraldo do Monte.

Destaques

Abrindo a programação, a “Feira Olegarinha de Artes da Mulher” e o início da intervenção artística “A Estética do Jazz nas Artes Plásticas”, um painel que será criado durante o evento, em tempo real, pelos artistas plásticos Augusto Ferrer, Clovis Fazio, Carla Andrade, Catha Rosendo, Clarissa Garcia, Dominique Berthé (França), Iramaraí, Hercílio Santos, Jacaré, Pietro Severi, Rodrigo D’Amorin, Babú e Vonilson de Castro.



A partir das 16h, o palco principal recebe Treminhão (PE), Mari Santana (PB), Waleson Queiros Quarteto Convida Karol Maciel (PE), Alexandre Rodrigues Trio Feat. Grupo Sabuká Kariri Xocó (AL) & Laís de Assis (PE), Quarteto Luis do Monte (SP) & Convidados e Anjo Gabriel - “O Caminho da Montanha do Sol”: 50 Anos Paêbiru (PE). Nos intervalos, também no palco, manifestações culturais diversas.



Pela primeira vez, o Panela do Jazz apresenta um segundo polo: o Palco Seu Vital, vitrine para artistas locais, a partir das 18h. O festival também exibe duas exposições de artes plásticas: “Fragile - Ne Pas Plier” (Tradução: “Não Dobrar”), na Casa de Dominique (Rua Álvaro Macedo, 70) e “Tracejando a Música”, de Clarissa Garcia, no Poço das Artes (Rua Álvaro Macedo, 54).

Novos artistas

Para a edição de 2025, a curadoria do Panela do Jazz colocou em evidência jovens artistas que têm se destacado na música instrumental brasileira, a exemplo de Laís de Assis, que se apresenta ao lado do Grupo Sabuká Kariri Xocó (AL), a sanfoneira caruaruense Karol Maciel e o multi-instrumentista e arranjador Alexandre Rodrigues, natural de Itapissuma, Pernambuco.

“Os músicos, os arranjadores, os maestros começaram a observar uma coisa que ainda não tinham visto no pífano. Utilizar cromatismo, tocar músicas que não são comuns no instrumento. Quando eu vou tocar nos festivais, isso chama muita atenção, porque o pífano era visto como um instrumento tradicional da cultura popular, simples, que não dava para tocar muita coisa. Aí eu venho lutando para trazer esse instrumento para outro cenário”, explica o músico, arranjador e pesquisador Alexandre Rodrigues, que se apresenta no palco principal, ao lado de Tom Cykman (guitarra) e Felipe Gianei (contrabaixo).

SERVIÇO

Panela do Jazz

Quando: Sábado (25), a partir das 14h

Onde: Em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Poço da Panela

Entrada gratuita

Programação completa no Instagram @paneladojazz



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



Palco principal

16h - Treminhão

16h50 - Lyadiré Zidanes & Brenda Lígia (poesia)

17h20 - Mari Santana (PB)

18h10 - Santinha Maurício & Edmilson Ferreira (repentistas)

18h40 - Waleson Queiros Quarteto convida Karol Maciel

19h30 - Grupo Sabuká Kariri Xocó - Tribo Inddígena (AL)

20h - Alexandre Rodrigues Trio (feat Grupo Sabuká Kariri Xocó

21h - Santinha Maurício & Edmilson Ferreira (repentistas)

21h30 - Quarteto Luis do Monte (SP) convida Luciano Magno, Eduardo Visconti e Breno Lira

22h30 - Luna Vitrolina & Giuseppe Macena (poesia)

23h - Anjo Gabriel apresenta "O Caminho da Montanha do Sol: 50 anos do Paêbiru.



Palco Seu Vital

18h - Tercina (PE)

19h20 - PaulaBujes (PE)

20h40 Riva Le Boss (PE)

22h - Lígia Fernandes Trio convida Wallace Seixas (PE)



Exposições

O Panela do Jazz celebra seu perfil de evento multimídia incluindo na programação oficial duas exposições de artes plásticas, com horário de abertura de ambas marcadas para 16h: “Fragile – Ne Pas Plier” (Tradução: “Não Dobrar”), na Casa de Dominique (Rua Álvaro Macedo, 70) e “Tracejando a Música”, de Clarissa Garcia, no Poço das Artes (Rua Álvaro Macedo, 54.).

Polo infantil

A programação infantil também marca presença no Panela do Jazz, com acesso livre, a partir das 16h, no polo infantil, com a “Oficina ‘Dedoche/Boneco de Dedo’, com o Mestre bonequeiro Sebastião Simão”, “Cia Máscaras de Teatro, com o Espetáculo: ‘A Princesa e o Dragão’, de Sebastião Simão”, “Mamulengo Água de Cacimba, com o espetáculo: ‘A Flor do Mamulengo’” e “A Boba - Uma Jornada, com a Palhaça Gardênia”.

Economia criativa e verde

No ano da COP 30 no Brasil o tema da sustentabilidade nunca esteve tão em alta - e o Panela do Jazz não poderia ficar de fora dessa discussão.



Justamente por isso o festival reforçou os cuidados com a gestão de resíduos, atuando também com dinâmicas de compensação de pegada de carbono, coleta seletiva em parceria com a Cooperativa Recicla Torre, se colocando, desta maneira, como um evento ecoeficiente.

Atividades formativas

Dias 23 e 24 de outubro, o Panela do Jazz inicia suas novidades com duas agendas educativas gratuitas: a primeira delas é a masterclass “Método do Pífano Brasileiro”, com Alexandre Rodrigues, que vai acontecer no Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s.n, Bairro do Recife), dia 23/10 (quinta-feira), das 14h às 17h.

E no dia seguinte, sexta-feira, 24 de outubro, acontece a oficina “As Cordas Livres de Heraldo do Monte”, com seu filho, Luís do Monte, no Conservatório Pernambucano de Música (Av. João de Barros, 594 - Santo Amaro), das 18h às 20h.

Panela Solidária - Campanha de Arrecadação de Alimentos

Ao participar da campanha Panela Solidária, você contribui para levar alimentos à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Casa Forte, que irá direcionar as doações a famílias em situação de vulnerabilidade. De quebra, leva pra casa um copo personalizado com a identidade visual do festival: Saiba como participar acessando este formulário.

Sobre o Festival Panela do Jazz

Fundado em 2018 pelo produtor cultural Antonio Pinhêiro, o Festival Panela do Jazz é um reconhecido evento musical no estado de Pernambuco - e fora dele - por sua aguçada curadoria, colocando a música instrumental produzida no Brasil como personagem principal e âncora midiática para a diversidade cultural de Pernambuco.



Realizado no bairro do Poço da Panela, na cidade de Recife (PE), o festival atrai pessoas das mais diversas idades e bairros da capital pernambucana, que se dirigem ao sítio histórico do Poço da Panela para desfrutar de música ao vivo, feira de economia criativa e outras atividades paralelas, como exposições de artes e atividades infantis, todas elas: gratuitas.



Em 2025, com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal e o incentivo da Prefeitura do Recife, através do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC - Recife), o festival Panela do Jazz celebra sete anos de história tendo como conceito curatorial “Raízes em Improviso: A alma das cordas nordestinas no jazz contemporâneo brasileiro”, em celebração aos 90 anos do guitarrista, violeiro e compositor recifense Heraldo do Monte.



