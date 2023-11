A- A+

MUSICA Panic! at the Disco é a banda com os fãs mais tristes do mundo, diz estudo; veja lista completa Pesquisa também apontou que as músicas do U2 e do Ed Sheeran são as que deixam as pessoas mais felizes, enquanto as da rapper Cardi B tendem a deixar os ouvintes mais agressivos

O Panic! at the Disco é a banda com os fãs mais tristes do mundo. É o que diz um estudo conduzido pela plataforma de idiomas Preply, que também mostrou que as músicas do U2 e do cantor britânico Ed Sheeran são as que deixam as pessoas mais felizes, enquanto as da rapper Cardi B tendem a deixar os ouvintes mais agressivos.

“O uso de metáforas que conectam os fãs a momentos alegres e despreocupados da vida torna as músicas particularmente identificáveis”, diz a pesquisa, sobre as músicas de Ed Sheeran e U2.

Além deles, a banda de k-pop Blackpink, The Killers e Beyoncé também estão entre os artistas que mais deixam as pessoas felizes com suas faixas.

Por outro lado, surpreendementemente, as músicas da estrela do pop Britney Spears aparecem logo atrás de Panic! at the Disco, Linkin Park, Metallica e Nirvana no ranking de artistas que deixam os fãs mais tristes. “Britney Spears, embora frequentemente associada à música pop, tem músicas que tocam o coração das pessoas. Com uma vida nas manchetes desde que ela era jovem, suas canções costumam fazer com que as pessoas associem momentos da vida real às suas letras”, diz o estudo.

Já os artistas que fazem os seus fãs se sentirem mais românticos são Demi Lovato, Katy Perry e Dua Lipa, e o estudo destacou que artistas femininas tendem a comunicar a linguagem do amor através de suas canções melhor do que os homens: o top 10 de artistas com as músicas mais amorosas é composto exclusivamente por mulheres e apenas nomes masculinos aparecem no ranking dos cantores menos românticos.

Os pesquisadores analisaram mais de 200 mil publicações e comentários populares em comunidades de fãs online de 92 bandas e artistas, desde nomes mais modernos e populares entre os jovens, como Charli XCX e Bad Bunny, até artistas consagrados, como Metallica e Michael Jackson.

Veja os rankings de artistas com músicas mais felizes, tristes, românticas e agressivas:

Artistas que deixam os seus fãs mais tristes

Panic! at the Disco

Linkin Park

Metallica e Nirvana

Britney Spears

Halsey

Madonna

Lil Nas X e SZA

Avicii, John Mayer e My Chemical Romance

Artistas que deixam os seus fãs mais felizes

Ed Sheeran

U2

Blackpink

The Killers

Beyoncé

Selena Gomez

Harry Styles

BTS

Daft Punk

Ariana Grande e Talking Heads

Artistas que deixam os seus fãs mais românticos

Demi Lovato

Katy Perry

Dua Lipa

Miley Cyrus e P!nk

Camila Cabello

Selena Gomez

Nicki Minaj

Cardi B

Rihanna

Artistas que deixam os seus fãs mais agressivos

Cardi B

Megan Thee Stallion

Kanye West

Eminem e Travis Scott

Guns N' Roses e Metallica

Kendrick Lamar e The Weeknd

Nicki Minaj

Veja também

FESTIVAL Nação Zumbi é anunciada como atração do Rock Rec Festival, no Centro de Convenções