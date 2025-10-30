A- A+

CINEMA "Pânico 7" revela trailer, confirmando a volta de Neve Campbell e outros astros da franquia Além da atriz, que interpreta Sidney Prescott, também retornam ao elenco nomes como Matthew Lillard, Scott Foley e David Arquette

“Pânico 7” teve seu trailer revelado nesta quinta-feira (30). Com o vídeo, o longa-metragem da franquia de terror confirma a volta de personagens icônicos. A estreia está prevista para 2026.

Neve Campbell retorna ao papel de Sidney Prescott, a “final girl” que sobreviveu aos primeiros ataques do Ghostface e de seus imitadores. Também está de volta Matthew Lillard, que interpretou o assassino mascarado no primeiro filme, em 1996.

Outros retornos foram confirmados, como o de Scott Foley (Roman Bridger, antagonista de ‘Pânico 3’) e de David Arquette (que viveu o xerife Dewey Riley, morto em Pânico 5). Além disso, quem assume a direção do longa é Kevin Williamson, um dos criadores da saga.



Única atriz presente em todos os longas da franquia, Courtney Cox interpretará mais uma vez o papel de Gale Weathers. Também já estão no elenco os irmãos Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, que viveram Mindy e Chad Meeks-Martin no quinto e no sexto filme.

Em “Pânico 7”, Sidney vive uma vida tranquila ao lado da filha (Isabel May). Sua paz chega ao fim quando um novo Ghostface surge e coloca a vida da jovem em risco, forçando a mãe a encarar de frente o passado que jurou deixar para trás e lutar por sua família.

