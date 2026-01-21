A- A+

Cinema "Pânico 7": novo filme ganha pôster inspirado em "O Massacre da Serra Elétrica"; veja Lançamento da franquia chega aos cinemas em fevereiro e marca a estreia da saga em IMAX

"Pânico 7", novo filme da clássica franquia de terror, divulgou um novo pôster oficial, nesta segunda (20), fazendo referência direta ao famigerado longa "O Massacre da Serra Elétrica". Na arte estão presentes elementos que dialogam com produções de sucesso do gênero que marcaram as últimas décadas.

Outra novidade é que o novo filme da franquia será o primeiro da saga a estrear em salas Imax, proporcionando uma experiência mais completa ao público. O filme tem estreia prevista para o mês de fevereiro.

Veja o cartaz:

Cartaz de "Pânico 7", que tem lançamento previsto para o mês de fevereiro nos cinemas | Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Proud to announce that I've been invited back for #scream7. New official poster by yours truly. TCM vibes! "I'm gonna burn it all down!" pic.twitter.com/ysMQMEQsir — Creepy Duck Design (@creepyduckart) January 20, 2026

Terror clássico

A referência estética do cartaz com "O Massacre da Serra Elétrica" é um indicativo de que "Pânico 7" deve apostar no terror clássico marcante que sempre esteve presente na franquia, desde o primeiro filme.



Convenções do gênero slasher, misturando metalinguagem, suspense e violência estilizada devem aparecer na telona, trazendo a nostalgia dos primeiros longas da série com o retorno de personagens clássicos.

Novidades

Entre as novidades de "Pânico 7" já anunciadas está o retorno de Neve Campbell à franquia, depois da ausência em Pânico 6. A atriz volta a interpretar Sidney Prescott, personagem central desde o primeiro filme.

Além disso, Kevin Williamson está confirmado na direção. Criador da franquia e roteirista dos filmes originais, Williamson assume novamente o comando do filme, que aponta para o retorno às origens da franquia, com roteiro de Guy Busick e James Vanderbilt, responsáveis pelos dois capítulos mais recentes.

Elenco

"Pânico 7" contará com retornos de peso e algumas ausências marcantes. Além de Neve Campbell, Courteney Cox - única atriz a aparecer em todos os filmes da franquia - voltará a viver como Gale Weathers.

Além delas, Mason Gooding retorna ao filme após interpretar "Pânico 5" e "Pânico 6" no papel de Chad Meeks-Martin. O ator é o único representante da chamada duologia mais recente a seguir no elenco neste novo capítulo da franquia.

Entre as ausências nesse lançamento, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Jasmin Savoy Brown, do grupo conhecido como Core Four, não vão aparecer desta vez.

