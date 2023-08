A- A+

FAMOSOS Paola 'Caçarola' e vestido underboob: meme e modismo de Anitta no 'Saia Justa' Cantora errou o nome da chef em stories recente e apresentadoras do programa fizeram piada

Anitta agitou a TV e as redes sociais, na noite da última quarta-feira, ao passar pelo programa "Saia Justa", do GNT, e levar ao estúdio o meme Paola 'Caçarola' e seu vestido underboob, um de seus tipos de looks preferidos.

Para tornar o clima descontraído, Astrid fez menção à "escorregada" da cantora, que recentemente chamou a chef Paola Carosella de "Caçarola".

"#SaiaJustaNoGNT é a hashtag. Estamos chegando, logo depois do "Alma de cozinheira", com a Paola... Caçarola", disse Astrid, provocando risos.

"Carosella, pelo amor de deus. Eu sou louca", disse Anitta.

O meme

Num stories recente, Anitta contou aos fãs que a chef de cozinha que contratou era fã da argentina e pronunciou o nome dela errado.

"Didia virou minha chef de cozinha. Ela é do Uruguai, então ela não sabe quem é ninguém aqui do Brasil, não sabia nem quem era eu. A gente descobriu esses dias que tem uma pessoa que ela sabe muito bem e fica louca por essa pessoa, que é a Paola 'Caçarola'. Eu falei para a Paola, e ela veio fazer uma surpresa para a Didia", disse Anitta, corrigindo o ato falho no Story seguinte.

Look da vez

Para o papo com "as saias", Anitta escolheu um tipo de vestido de preto de veludo decorado com flores de corte underboob, que deixa a parte inferior dos seios à mostra. Ela é fã desse modelito, tendo usado algo semelhante no clipe de "Paradinha", em 2017, e em fotos de 2020 com roupas da grife italiana Fendi.

Só que desta vez escolheu um modelo da brasileira Mayara Bozzato. O mesmo vestido é vendido na internet por R$ 1.385, e o preço pode ser dividido em seis parcelas.

Mayara começou a se interessar por moda aos 14 anos e, depois de estudar design, estagiou com Carlos Miele e Adriana Degreas. Lançou sua marca em 2018 e ganhou projeção a partir de 2020, vestindo celebridades em programas de TV, como Camilla de Lucas, Pabllo Vittar, Maísa e Juliette.

