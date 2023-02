A- A+

Televisão Paola Carosella desmente boato de que irá substituir Ana Maria Braga: '"Já deu essa fofoca" Jurada de programa na TV Globo, chef de cozinha faz estreia como apresentadora, em abril, à frente de atração no GNT: 'Me divirto'

Jurada do programa "Minha mãe cozinha melhor que a sua", novidade na grade da TV Globo, aos domingos, a chef de cozinha Paola Carosella reagiu aos boatos que dão conta de que ela irá substituir Ana Maria Braga no programa "Mais você", a partir de 2024. Nesta manhã, rumores sobre o assunto passaram a circular nas redes sociais. "Gente. Por favor! Já deu essa fofoca, né?", tuitou ela.

A argentina de 50 anos ganhou projeção nacional após participar do programa "MasterChef Brasil" como jurada ao lado de Érick Jacquin e Henrique Fogaça, entre 2014 e 2020. Em abril, ela faz a sua estreia como apresentadora no GNT, com o programa "Alma de cozinheira". Na produção, a chef receberá dois convidados por episódio e vai preparar um jantar enquanto bate papo.

"(A locação) é uma casa como a minha: com uma vitrola, uma biblioteca. Receberemos nomes gigantes, não consigo nem dormir só de pensar", adiantou Paola, em entrevista recente ao GLOBO. "A sacada do programa é que não vou entrevistar, porque não sou entrevistadora. Vão ser pessoas interessantes com histórias para contar. Não vai ter um roteiro."

Um programa próprio é a consagração para uma chef que entrou na TV sem muitas pretensões. Quando fez testes de vídeo e foi chamada para o “MasterChef”, nem sabia do que tratava o programa. Não ia aceitar o convite até receber um telefonema.

"Um grande amigo de Buenos Aires era jurado do "MasterChef" da Argentina. Ele me ligou e disse: 'Nossa, estou me divertindo tanto", relembra Paola. "Consultei meu sócio, e ele achou que ia ser uma experiência única. Topei e mudou completamente a minha vida. Abriu um caminho de comunicação que adoro. Eu me divirto muito fazendo TV."

