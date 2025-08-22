A- A+

famosos Paola Carosella explica por que apagou vídeos de entrevista polêmica à Blogueirinha Entrevista apagada do Instagram da chef e da youtuber expõe suposto desentendimento entre as duas após entrevista

A entrevista de Paola Carosella no programa da Blogueirinha foi considerada pelo público uma das mais polêmicas da história da plataforma, dividindo opiniões entre o apoio à renomada chef e à apresentadora, vivida por Bruno Matos. A argentina chegou a deletar de seu perfil no Instagram todos os vídeos referentes à conversa — medida que se repetiu na conta da influencer. Internautas também perceberam que, após a participação no canal da youtuber, elas também não se seguiam mais.

Um internauta questionou o porquê de Paola ter apagado os vídeos do perfil: “O que aconteceu com os vídeos da sua participação no programa da Blogueirinha?”. A chef, então, respondeu com uma nova pergunta: “Você tem filhos?”. A deixa deu a entender, para os fãs, que o motivo da discussão teria sido um comentário da youtuber sobre a filha de Paola.

O desentendimento entre as duas começou na própria entrevista. Fãs afirmam que o programa, conhecido por seu humor ácido e sarcástico, não poupou Carosella em alguns momentos.

Durante a conversa, Paola contou que a filha, Francesca, gosta de ouvir artistas pop como Billie Eilish, Chappell Roan, Doechi e Reneé Rapp.

Internautas comentaram sobre o gosto musical da garota e certa publicação foi até compartilhada pela youtuber em seu perfil: “Se eu fosse tão ácida assim, eu tinha falado da Billie Eilish e da Chappell Roan, tá? É que eu fiquei quieta na hora”, disse ela. Ambas as cantoras são associadas à comunidade LGBTQIA.

Na internet, algumas pessoas têm associado o caso ao debate sobre a chamada adultização e à exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais — tema que vem sendo discutido depois que o youtuber Felca denunciou perfis que expunham a imagem de menores de idade e monetizavam a partir deles.

