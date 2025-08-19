A- A+

RUMORES Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Henrique Fogaça; veja vídeo A chef participou do programa ''De Frente com Blogueirinha'' nessa segunda (18)

Durante participação no programa ''De Frente com Blogueirinha'', exibido na noite dessa segunda-feira, 18, Paola Carosella abordou de forma bem-humorada um tema que há anos alimenta a curiosidade dos fãs: a possibilidade de um romance entre ela e o também chef Henrique Fogaça, seu colega de bancada no MasterChef Brasil.

A especulação sobre um possível envolvimento entre os dois não é recente. Nas redes sociais, seguidores criaram teorias e até apelidaram o casal fictício de "Farosella", nome que circula desde 2014, quando o programa culinário ganhou popularidade.



Confira o momento:

Blogueirinha questiona sobre rumores de caso entre Paola Carosella e Fogaça no #DeFrenteComBlogueirinha:



“Que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos.”



pic.twitter.com/Oq9FKjXc8a — UpdateCharts (@updatecharts) August 18, 2025

Questionada sobre os boatos, Paola respondeu: "Deixa o povo imaginar. Que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos", disse. A chef destacou que, embora a parceria entre os dois fosse marcada por boa química diante das câmeras, o relacionamento sempre foi de amizade e respeito profissional.

"Faz três anos que eu não via o Fogaça, mas o reencontrei há dois meses em uma gravação, e antes disso, só em uma festa", comentou.

Paola também revelou que o primeiro contato entre os dois aconteceu muito antes da televisão. Fogaça foi estagiário em seu restaurante, o Julia, quando ainda iniciava na cozinha profissional. "Sou um pouco mais velha e, na época, ele queria começar a cozinhar", contou.

Apesar da amizade sólida, Paola reforçou que nunca houve qualquer relação amorosa entre eles. "A gente se dá muito bem em cima do palco, somos muito amigos, mas não daria certo", afirmou A chef ainda brincou com os rumores e "fanfics" que circulam também envolvendo outra colega de bancada, a jornalista Ana Paula Padrão: "Somos totalmente héteros, insuportavelmente héteros".

Veja também