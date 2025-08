A- A+

MASTERCHEF Paola Carosella retorna ao MasterChef por um episódio e substitui Jacquin temporariamente Chef argentina participa do 11º episódio da atual temporada entre os jurados e comenta ausência de Erick Jacquin

Nesta terça-feira (5), o MasterChef Brasil exibe mais um episódio da sua 12ª temporada na categoria amadores, com uma novidade: o retorno de Paola Carosella ao time de jurados.

A chef argentina, que integrou o programa entre 2014 e 2020, participa como convidada da bancada, substituindo temporariamente o chef francês Erick Jacquin.

Mesmo que seja por apenas um episódio, a volta de Paola adiciona um tom nostálgico à disputa e promete aumentar a pressão entre os cozinheiros.

Ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça, ela avalia os pratos dos participantes.

“Temos muita sorte quando existe a possibilidade de viver uma grande experiência. É um privilégio que nem todo mundo tem. Seja para sair pela porta ou levar o troféu, não importa. Essa vivência é transformadora, então, divirtam-se”, aconselha a chef durante a gravação.

Com a eliminação de Sofia e a saída de Felipe M., a competição chega ao top 9. Divididos em trios, os participantes enfrentarão um desafio técnico: montar um menu monocromático com entrada, prato principal e sobremesa. Apenas dois integrantes de cada equipe poderão cozinhar por vez, enquanto o terceiro aguarda a sua vez.

Os grupos com pior desempenho vão direto para a prova de eliminação. Nela, os competidores precisarão criar três tipos de sushi sem peixe cru, usando ingredientes veganos.

Jacquin está fora? Entenda a ausência

O afastamento temporário de Erick Jacquin causou questionamentos entre o público. O chef, no entanto, continua no elenco do programa.

Segundo a Band, ele se ausentou por motivos pessoais e chegou a enviar um vídeo da França para a coletiva de imprensa do reality em maio, explicando a ausência.

