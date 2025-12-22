Seg, 22 de Dezembro

Famosos

Paolla Oliveira comentou sobre idealização de romance com Diogo Nogueira em entrevista

Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', atriz falou sobre a idealização do público em relação ao seu relacionamento com o cantor

PAOLLA OLIVEIRA PAOLLA OLIVEIRA  - FOTOS: DIVULGAÇÃO/GLOBO

Pouco mais de três meses antes de anunciar sua separação do cantor Diogo Nogueira, a atriz Paolla Oliveira contou ao Globo que se divertia com o fascínio do público em relação ao seu casamento. Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, a atriz comentou sobre a idealização do relacionamento.

Leia trecho:

Como lida com expectativas em relação a você e seu companheiro, Diogo Nogueira? O público fica louco, acha que vocês transam o dia inteiro, né?
As pessoas vivem um relacionamento, assim, de outro planeta, né? Me divirto. Mas relacionamento é igual para todos, dificuldades, delícias. Não passo o dia inteiro com Diogo cantando no meu ouvido, e eu de cinta liga andando pela casa, sensualizando. O quanto as pessoas idealizam uma coisa que não é a verdade em absoluto...

O tempo inteiro, todo mês acabam com o nosso relacionamento, depois dizem que voltamos, que temos filhos. Teve uma foto de trigêmeos na internet!! É impressionante o movimento que isso tem sozinho. Essa vida paralela acontece, esse ser andante que acontece sem a gente ter ingerência.

 

As pessoas têm um relacionamento com vocês...
Sim. Pessoas que eu conheço vão no show do Diogo e mandam foto: "Olha, tô aqui, hein?". Mandam beijo para mim por ele. Acho que tudo isso é carinho. Diante de tantas outras coisas que são tão complexas, essa demonstração de carinho com o casal eu acho deliciosa.

Recebe muita cantada de mulher? Pegaria?
Recebo bastante. Menina, não tá ainda nos meus planos, não, mas a gente, né... O nunca já morreu. Depois que fiz Danny Bond (da série "Felizes para sempre"), mexeu nesse lugar, digamos, gracioso... O imaginário é tão amplo, né? Eu adoro, elas são divertidas, é um assédio num lugar diferente.

