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Famosos Paolla Oliveira compartilha 'rolê' com Shakira no Rio Ao compartilhar o vídeo, Paolla escreveu uma mensagem emocionada agradecendo pela experiência ao lado da cantora.

O encontro entre Paolla Oliveira e Shakira movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 6. A atriz compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do momento em que conheceu a artista colombiana antes do megashow realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante o projeto Todo Mundo no Rio 2026.

Nas imagens publicadas no Instagram, Paolla aparece se preparando para o evento, curtindo a apresentação bem próxima ao palco e trocando carinho com Shakira nos bastidores. As duas posaram juntas para fotos, conversaram rapidamente e ainda dançaram durante o encontro, que rapidamente virou assunto entre os fãs.

'Uma noite que levarei para sempre no coração'

Ao compartilhar o vídeo, Paolla escreveu uma mensagem emocionada agradecendo pela experiência ao lado da cantora.

"Obrigada, Shakira! Por essa experiência inesquecível, gravada de um POV único e por uma noite que levarei para sempre no coração!", escreveu a atriz.

A publicação recebeu milhares de curtidas e comentários em poucos minutos, inclusive da própria Shakira, que respondeu ao post com emojis de coração, demonstrando carinho pela brasileira.

Show histórico reuniu multidão

O encontro aconteceu antes da apresentação da cantora colombiana nas areias de Copacabana, no último sábado, 2. Segundo a Riotur, o espetáculo reuniu cerca de 2 milhões de pessoas e se tornou um dos maiores eventos musicais do ano no País.

Durante toda a noite, Paolla mostrou que aproveitou cada momento do show de forma descontraída, cantando, dançando e interagindo com o público. Os registros da atriz circularam amplamente nas redes sociais e reforçaram a conexão entre as duas artistas.

Fãs celebram encontro entre as artistas

Nos comentários da publicação, internautas não esconderam a empolgação ao ver as duas juntas. Muitos apelidaram o encontro de "união das divas", enquanto outros brincaram com referências aos apelidos das artistas.

"A paixão nacional e a paixão mundial juntas", escreveu uma seguidora.

O vídeo rapidamente viralizou e virou um dos assuntos mais comentados entre os admiradores da atriz e da cantora nas redes sociais.



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