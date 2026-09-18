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Famosos Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aparecem juntos após separação e atiçam torcida de fãs Ex-casal protagoniza campanha bem-humorada para rede fast-food e troca declarações carinhosas nos bastidores, reacendendo rumores nas redes

Bastou Paolla Oliveira e Diogo Nogueira voltarem a dividir a mesma cena para a torcida por uma reconciliação ganhar fôlego na web. Quase nove meses depois de anunciarem o fim do relacionamento, a atriz e o sambista se reencontraram para estrelar uma campanha de uma rede de fast-food — e a publicidade tratou de brincar justamente com a expectativa em torno do ex-casal.

“Adivinha quem vai ficar junto de novo?”, provoca Paolla logo no início do vídeo. “É isso mesmo”, emenda Diogo. A “volta” anunciada, na verdade, é a de uma promoção da rede de fast-food, que oferece dois hambúrgueres a partir de R$ 20,90, combinada ao retorno do refil de refrigerante.

PAOLLA E DIOGO EM PUBLICIDADE PRO BK



Os dois se reencontraram em uma campanha do Burger King e entregaram muita leveza, sintonia e bom humor. pic.twitter.com/vwF1xw23NW — QG PAOLLA OLIVEIRA (@QGPaolla) September 16, 2026

O roteiro, porém, não facilita a vida de quem ainda torce pelos dois. Ao falar dos “hambúrgueres feitos no fogo”, Diogo ouve da ex: “E de fogo a gente entende, hein”. Perto do fim, ele ainda avisa que “estava com saudade”. Paolla responde: “Eu também”. A marca, precavida, tratou de esclarecer nas redes sociais: “O Free Refill voltou!!! A gente não”.

Se no comercial o duplo sentido já estava previsto no roteiro, os bastidores da ação deram material extra aos românticos de plantão. Em registros feitos no camarim, Paolla e Diogo aparecem se cumprimentando com carinho, perguntam um ao outro como anda a vida e admitem que estavam com saudades. A atriz chegou a compartilhar imagens do encontro com uma definição menos sentimental, e bastante objetiva, da situação: “De trabalho com ex”.

Objetividade que não encontrou muitos adeptos entre os seguidores. “Eles exalam química, gente. Que voltem, pô”, escreveu uma pessoa no Instagram. “Ele engolindo ela com os olhos”, observou outra seguidora de Paolla. “Senti a química daqui”, comentou uma terceira internauta. Houve ainda quem se colocasse no lugar da atriz: “Se daqui eu tive recaída, imagina ela!”. “Eles são lindos demais”.

Paolla e Diogo começaram a namorar em 2021, depois de uma aproximação que teve Mumuzinho como cupido. A relação rapidamente ganhou a simpatia do público e foi assumida nas redes sociais em julho daquele ano. Ao longo de quase cinco anos, os dois fizeram aparições juntos, trocaram declarações públicas e também estrelaram campanhas como casal.

A separação foi anunciada em 22 de dezembro de 2025, por meio de uma publicação conjunta. Na ocasião, os dois afirmaram que não havia “um único motivo” nem ocorrido um “rompimento brusco”, e disseram que seguiriam caminhos diferentes guardando “profundo carinho” um pelo outro. Chamaram o desfecho, inclusive, de “final feliz”.

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