Paolla Oliveira e Diogo Nogueira criam cachorro juntos, e atriz adotou mais 18 pets durante namoro

Muito se sabe que Paolla Oliveira é apaixonada por seus animais de estimação — e ela tem vários, é preciso pontuar. Durante o relacionamento com Diogo Nogueira, que também mostra ter um coração derretido pelos bichinhos, começaram a cuidar de um cachorro juntos, o Bruttus Batuque, além de publicar vários registros com seus outros pets nas redes sociais. O ex-casal anunciou a separação na segunda-feira (22), afirmando que não teve um motivo em específico.

Bem verdade que os dois compartilhavam de um sentimento semelhante pelos seus bichinhos de estimação. No ano passado, eles até viralizaram ao fazer uma trend viral com outro pet: o cãozinho Marley, do qual Paolla já era tutora.

Em uma das publicações com Marley, a atriz aparecia interagindo de forma bem-humorada com ele, fazendo piada ao chamá-lo de preguiçoso, já que ele prefere se jogar sobre as mãos do casal em vez de dar a sua patinha. No registro, era justamente Diogo quem conseguia estimular o animal a completar o gesto da maneira certa, arrancando muitas risadas da artista.





Paolla Oliveira com gatos que adotou — Foto: Reprodução/Instagram

Em maio deste ano, Paolla compartilhou em seu Instagram que havia adotado mais 18 pets (eram 11 gatos e 7 cães). “Eles foram chegando, ocupando espaço, fazendo bagunça… E ficando. Precisavam de cuidado, abrigo e afeto, mas no fim quem mais ganhou fui eu”, escreveu.





Paolla e Diogo começaram a namorar em 2021. Em entrevista ao "Encontro", na época sob o comando de Fátima Bernardes, o cantor revelou que Mumuzinho foi o cupido do casal. "Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade", escreveram em uma postagem compartilhada nos perfis dos dois na rede.

Fãs e amigos do casal comentaram o término no post dos artistas. "Este ano não está fácil, não foi pra mim", disse a atriz Alexia Dechamps. "Querida! Todo carinho para vocês", afirmou Regina Casé. Carolina Dieckmann postou um emoji de choro. "Vai dormir que amanhã é outro dia, gente. Pelo amor de Deus", comentou uma seguidora. O cantor Arlindinho escreveu: "Casal lindo. Vai ficar tudo bem com os dois, amo vocês".

