A- A+

famosos Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após quase cinco anos de relacionamento A atriz e o cantor estavam juntos desde 2021

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram, nesta segunda-feira (22), o fim do relacionamento. O casal, que estava junto há quase cinco anos, informou o término com uma publicação compartilhada nas redes sociais.

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, afirma a publicação.

Assinado pela atriz e pelo cantor, o texto afirma que não houve um rompimento brusco e que o fim do namoro não ocorreu por um motivo único. “O que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, diz a nota.



“Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, conclui o comunicado.

Nos comentários da publicação no Instagram, os seguidores lamentaram o término. “Não acredito mais no amor”, escreveu um internauta. “Bora, diga que é mentira”, comentou outro.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram o relacionamento em 2021, após serem flagrados juntos em diferentes locais por fotógrafos. Desde então, passaram a dividir momentos da vida como casal nas redes sociais.

Veja também