Famosos comentam separação de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: 'Este ano não está fácil'

O anúncio da separação da atriz Paolla Oliveira e do cantor Diogo Nogueira após cinco anos de relacionamento caiu como uma bomba para fãs e amigos do casal na manhã desta segunda-feira (22).

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade", escreveram em uma postagem compartilhada nos perfis dos dois na rede.



Fãs e amigos do casal comentaram o término no post dos artistas. "Este ano não está fácil, não foi pra mim", disse a atriz Alexia Dechamps. "Querida! Todo carinho para vocês", afirmou Regina Casé. Carolina Dieckmann postou um emoji de choro. "Vai dormir que amanhã é outro dia, gente. Pelo amor de Deus", comentou uma seguidora. O cantor Arlindinho escreveu: "Casal lindo. Vai ficar tudo bem com os dois, amo vocês".

Paolla e Diogo começaram a namorar em 2021. Em entrevista ao "Encontro", na época sob o comando de Fátima Bernardes, o cantor revelou que Mumuzinho foi o cupido do casal.

