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TV Paolla Oliveira estrela nova série da Netflix e será dirigida por ex-namorado A série "Mãe Imperfeita" faz parte de uma mudança na estratégia da Netflix no Brasil

A plataforma de streaming Netflix anunciou nesta quarta-feira (19) novo melodrama brasileiro estrelado por Paolla Oliveira e Fabiula Nascimento e terá direção de Rogério Gomes, o Papinha, ex-namorado de Paolla. A série “Mãe Imperfeita” foi gravada no Rio de Janeiro e ainda não tem data de estreia definida.

A trama não teve detalhes revelados, mas, segundo a Netflix, deve colocar no centro da história relações humanas marcadas por dilemas morais, escolhas e os desafios de recomeçar.

Além das protagonistas, o elenco conta com Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, David Junior, Emílio de Mello, Felipe Abib, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles.

A parceria entre Paolla e Papinha não é novidade. Os dois trabalharam juntos pela primeira vez em “Além do Tempo”, novela de 2015, mesmo período em que iniciaram um relacionamento. A dupla voltou a trabalhar em “A Força do Querer”, em 2017.

“Mãe Imperfeita” é uma produção da A Fábrica, a partir de uma ideia original de Eduardo Vaisman e Alice Gomes. A criação é assinada pelos dois em parceria com Felipe Sant’Angelo, Leonardo Moreira e Mariana Mesquita.

Netflix noveleira

A nova série também faz parte de uma mudança na estratégia da Netflix no Brasil. Depois de anos mantendo distância do formato tradicional de novelas, a plataforma passou a investir em histórias com elementos do melodrama, mas em temporadas mais curtas.

O movimento ganhou força após o sucesso de “Pedaço de Mim”, protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta em 2024. A produção teve repercussão internacional e reforçou o interesse da plataforma por tramas marcadas por conflitos familiares, dilemas morais e alta carga dramática.

A aposta acontece em um momento em que o streaming também disputa espaço no mercado de dramaturgia com outras plataformas. A HBO Max, por exemplo, entrou no segmento de novelas com produções como “Beleza Fatal” (2025) e “Dona Beja” (2026).

Para Paolla, “Mãe Imperfeita” será o terceiro trabalho na Netflix, depois de “Mar Branco” e “A Estranha na Cama”, ainda sem data de lançamento. Já Fabiula Nascimento faz sua estreia na plataforma.

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