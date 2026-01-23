A- A+

FAMOSOS Paolla Oliveira explica "sumiço" das redes sociais e cita nova rotina: "Bora viver" Após 'Vale tudo', novela em que viveu a personagem Heleninha, atriz está rodando trabalho inédito no cinema: 'Os dias têm começado mais cedo'

Paolla Oliveira usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (23), para justificar seu recente "sumiço" da internet. Depois de fazer sucesso na pele da personagem Heleninha na novela " Vale tudo" (2025), a atriz tem se dedicado a um novo trabalho no cinema.

Ela não entrega detalhes acerca do projeto inédito, mas revela que tem precisado sair de casa às 6h para rodar cenas externas.

"Bom dia às 6h da manhã. Os dias têm começado mais cedo por aqui", comentou Paolla Oliveira, em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram. "Gente, 6h da manhã não tá dando, não! Mas é engraçado porque às vezes parece que quando a gente não está postando a gente não está produzindo ou que não está trabalhando... É como se estivesse em casa dormindo."

"Mas é bem ao contrário. Quando a gente tem que acordar às 6h a semana toda e fazer curso e preparação para filme, aí o que acontece? A gente não aparece por aqui muito", continuou ela, aos risos. "Bora viver", concluiu.

Veja também