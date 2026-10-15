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FAMOSOS Paolla Oliveira expõe ataques nas redes após declarar voto e recebe apoio de famosos Ao abordar os ataques, Paolla relacionou o episódio às dificuldades enfrentadas por mulheres que expressam suas opiniões em diferentes ambientes

Paolla Oliveira usou as redes sociais na última quarta-feira, 14, para expor mensagens ofensivas que recebeu após declarar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma publicação no Instagram, ela mostrou comentários sobre sua aparência e inteligência, além de insultos relacionados ao posicionamento político.

No desabafo, a artista destacou que alguns homens mudaram o tom das mensagens depois que ela tornou pública sua escolha eleitoral. Segundo Paolla, os mesmos perfis que antes enviavam comentários de cunho sexual passaram a atacá-la quando ela expressou suas opiniões.

"Bastou eu falar do meu voto pra chegar isso aí. O curioso é que esses mesmos homens, na mensagem logo anterior, me tratavam como um corpo à disposição deles: 'delícia', 'gostosa', 'era dentro'. Aí eu digo o que penso e eles mandam isso", relatou.

A atriz afirmou que está aberta a críticas e ao debate de ideias, mas não considera aceitável que divergências políticas sejam usadas como justificativa para agressões pessoais.

"Minhas opiniões podem ser debatidas, minhas escolhas podem ser criticadas. Mas ofensa não é argumento", declarou.

A atriz ainda escreveu que seu voto justifica o que ela defende todos os dias: "Com a liberdade de fazer escolhas, com o respeito à vida de outras pessoas e com a possibilidade de viver com dignidade. Sei que muita coisa a que eu tenho acesso ainda está longe de ser um direito garantido para todo mundo. Isso também orienta a minha escolha".

Paolla Oliveira critica machismo contra mulheres que se posicionam

Ao abordar os ataques, Paolla relacionou o episódio às dificuldades enfrentadas por mulheres que expressam suas opiniões em diferentes ambientes.

"Se fazem isso com uma pessoa conhecida, com milhões de pessoas olhando, imagina o que ouve a mulher que dá opinião no almoço de domingo, no trabalho, no grupo da família. Esse post também é pra ela", afirmou.

A artista defendeu a autonomia das mulheres nas decisões eleitorais e ressaltou que o voto deve ser uma escolha individual, sem pressão de pessoas próximas.

"E pra lembrar: seu voto é seu. Não é do seu marido, do seu pai, do seu patrão. É você quem decide", escreveu.

Na semana anterior, a atriz já havia anunciado que pretende votar em Lula no segundo turno, marcado para o dia 25. Na ocasião, incentivou a participação eleitoral e chamou atenção para os votos brancos, nulos e as abstenções.

Famosos manifestam apoio à atriz

A publicação de Paolla Oliveira recebeu comentários de artistas e personalidades que demonstraram solidariedade à atriz e elogiaram sua postura.

A atriz Monica Iozzi escreveu: "Obrigada por isso, querida!".

Já Claudia Souto, autora da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, destacou características pessoais e profissionais da colega. "Você é uma das melhores pessoas que eu conheço, agregadora, generosa, preocupada com todos e todas nós! Sigo admirando seu posicionamento, talento e força.. Musa!", comentou.

O ator Reynaldo Gianecchini também deixou uma mensagem de apoio: "Muito maravilhosa. Amo sempre seus posicionamentos. Se posicionar com inteligência é tudo!"

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