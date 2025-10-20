A- A+

FAMOSOS Paolla Oliveira expõe ator que criticou sua personagem em "Vale Tudo"; ele responde "Não é sobre atuação, porque quem sou eu para ficar julgando a atuação dos outros, mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros", declarou a atriz

Paolla Oliveira utilizou suas redes sociais nesse domingo, 19, para expor o ator João Sales, que criticou no TikTok sua abordagem da personagem Heleninha em Vale Tudo.

O ator tem um canal no TikTok, intitulado Desafio do Ator, em que critica e analisa algumas cenas e a atuação de diversos personagens em Vale Tudo, entre outras obras.

"Se os gestos usados pela Paolla Oliveira estivessem alinhados a um objetivo, traria mais verdade. Qual é o objetivo dela? O pior que existe, que é mostrar como ela é bêbada e uma atriz maravilhosa fazendo uma bêbada. Ou seja, o personagem não existe", comentou em um dos vídeos.

Os vídeos incluem a atuação de diversos atores, como Matheus Solano, Debora Bloch, Alexandre Nero, em obras além do folhetim

Em resposta, a atriz postou um vídeo nos stories de seu perfil no Instagram analisando o monólogo do ator, com a legenda: "Analisando a atuação de quem critica a atuação alheia".

"Não é sobre atuação, porque quem sou eu para ficar julgando a atuação dos outros, mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher", disse também.

João respondeu à crítica de Paolla: "A crítica dela não foi sobre atuação, como ela mesma deixou claro - foi sobre ser humano. Isso significa que ela é um ser humano perfeito, capaz de julgar os outros? Ou apenas exerce o direito de analisar criticamente a humanidade por também fazer parte dela?"

"Deixa pra lá, a história está cheia de erros e acertos. Peço desculpas se minhas análises técnicas feriram a representatividade de alguém", finalizou.



