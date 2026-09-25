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Paolla Oliveira é recebida com festa na Imperatriz Leopoldinense

A atriz foi recepcionada por integrantes da escola, entre membros da diretoria, musas, baianas e ritmistas

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Paolla Oliveira é recebida com festa na Imperatriz LeopoldinensePaolla Oliveira é recebida com festa na Imperatriz Leopoldinense - Foto: Reprodução/Instagram (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira já começa a viver a nova fase no carnaval do Rio de Janeiro. A atriz foi recebida com festa na quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, na zona norte do Rio, onde passa a ocupar o posto de rainha de bateria para o carnaval de 2027.

A recepção, na última quinta-feira, 24, reuniu integrantes da escola, entre membros da diretoria, musas, baianas e ritmistas. Em registros publicados nas redes sociais, Paolla aparece sorrindo, recebendo abraços e aplausos durante a visita.

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A bateria também celebrou a chegada da nova rainha ao entoar: "Nossa rainha também já chegou". "Cheguei, Imperatriz Leopoldinense!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

A visita marca o início da trajetória da artista na agremiação. A atriz assume o posto depois de oito anos como rainha de bateria da Grande Rio, função que exerceu entre 2017 e 2025.

Após a saída de Paolla, a Grande Rio teve Virginia Fonseca como rainha de bateria no carnaval de 2026. Para 2027, a escola escolheu a cantora Anitta para ocupar o posto.

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