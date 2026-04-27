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Famosos Paolla Oliveira parabeniza ex Diogo Nogueira por aniversário; leia o recado "Que a vida te encha de alegrias e que as energias do bem sigam sempre te cuidando", comentou a atriz

Após um post celebrando seu aniversário de 45 anos no Instagram, Diogo Nogueira recebeu um simpático recado da ex-namorada, Paolla Oliveira, entre os comentários. Na noite do último domingo, 26, a atriz se juntou aos fãs que desejaram um feliz aniversário ao cantor, cuja postagem traz um recado de celebração da vida.

"A vida merece ser celebrada todos os dias", escreveu Nogueira. "Do momento em que vamos dormir até quando acordamos para um novo dia, temos a oportunidade de caminhar, agradecer e viver mesmo em um mundo cheio de adversidades. Com os pés no chão (de preferência descalço) de forma consciente, seguimos firmes, aprendendo com tudo o que acontece ao nosso redor."

O cantor encerrou a postagem com um conselho para seus seguidores. "Por isso, a cada dia que acordar, celebre. Agradeça E dê os parabéns a si mesmo por estar vivo. Parabéns pela vida "

"Viva você e seu novo ciclo", comentou Paolla na postagem. "Que a vida te encha de alegrias e que as energias do bem sigam sempre te cuidando."

Até às 8h30 desta segunda, 27, o comentário da atriz acumulava mais de mil curtidas, além de comentários de fãs celebrando o respeito que o ex-casal demonstra publicamente. "Paolla e Diogo, pessoas incríveis. Isso se chama amor e respeito", escreveu uma usuária.

Há cerca de duas semanas, Nogueira havia feito algo semelhante para a ex no dia em que ela celebrou seu aniversário de 44 anos. Na ocasião, o cantor postou uma foto de Paolla em seu stories, desejando, na legenda, que a atriz tenha um "lindo novo ciclo" e "uma feliz vida".

Diogo e Paolla começaram a namorar em 2021 e o relacionamento durou cerca de cinco anos, com o agora ex-casal anunciando a separação em dezembro de 2025. À época, os artistas afirmaram que o término foi amigável. Desde então, eles seguem interagindo nas redes sociais.



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