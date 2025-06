Paolla Oliveira rebate críticas sobre sua atuação em 'Vale Tudo'

A- A+

As comparações entre o elenco da primeira versão de Vale Tudo e o do remake não param. Paolla Oliveira, que interpreta Heleninha Roitman na nova adaptação, tem sido alvo de críticas e chegou até a receber uma nota zero por sua atuação. Diante da repercussão, a atriz resolveu se manifestar.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 9, nos bastidores da novela, Paolla desabafou sobre os comentários negativos. "Eu, na verdade, tinha esquecido que ainda existia isso de dar nota para o nosso trabalho. Pois tem!", começou.

A atriz afirmou que, mesmo se dedicando profundamente ao papel, com esforço, estudo e se desafiando, nem sempre a entrega chega ao público da forma como gostaria. "Faz parte! Quem se expõe precisa ter coragem para estar preparado para tudo o que vem. Até um zero."



Paolla garantiu que segue acreditando em sua personagem e vê isso como sinal de maturidade profissional.

"Eu sigo daqui acreditando nessa mulher quebrada, intensa, confusa, que luta todos os dias para não se perder de si mesma. E talvez isso incomode, né? Incomoda, às vezes até a mim. Talvez ela não agrade. Tá tudo certo. O fato é que ela existe, que eu estou entregue a ela. Embasada, com toda a verdade. E, claro, não é nada sobre mim", refletiu.

Ao final, ela deixou uma mensagem de apoio para colegas de profissão que também enfrentam críticas: "Que isso não te defina, porque o que importa é o que você faz com isso, é o que você faz depois e a partir disso."

Nos comentários da publicação, Paolla recebeu o apoio de fãs e da colega de elenco Alice Wegmann. "Toda minha admiração e carinho! E amando estar pertinho de você pra poder te admirar cada vez mais de perto", escreveu a intérprete de Solange Duprat

Veja também