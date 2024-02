Paolla Oliveira: repórter que foi acusado de discurso gordofóbico pede desculpas

A- A+

Após ser acusado de ser gordofóbico em entrevista com Paolla Oliveira na Marquês da Sapucaí no domingo (11), o influenciador digital e humorista Pahby aproveitou o Desfile das Campeãs para se desculpar pessoalmente com a atriz.



Depois de postar um pronunciamento em seu Instagram se desculpando pelo ocorrido, o repórter decidiu conversar com Paolla no Sambódromo e compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais.



"Nunca foi minha intenção te ofender, eu fui muito atacado. Mil desculpas", disse o comediante. A atriz aconselhou Pahby a não se importar com o que as pessoas falam nas redes sociais.



"Faça como eu, dê importância ao que você tiver que dar, está bem? Você sabe o que você falou, eu sei o que eu respondi, está tudo certo", respondeu.

Relembre o caso

O influenciador digital e humorista Pahby esteve na Marquês de Sapucaí como produtor de conteúdo do Mais Carnaval. Na ocasião, Pahby abordou Paolla Oliveira, rainha da Acadêmicos do Grande Rio para uma entrevista.



No entanto, antes da pergunta, ele fez um discurso e falou sobre obesidade. "Você está fazendo uma revolução no carnaval. E de corpo livre. Isso é muito importante para a gente. A gente precisa dessa representatividade. Eu fui um homem obeso, então eu sei o quanto é importante a gente se aceitar, se gostar, e a mensagem que você passa é muito importante", disse.



A atriz, então, alegou que não conseguia escutar Pahby por causa de sua fantasia e não respondeu ao comentário.



O episódio chamou atenção dos internautas, que acusaram o repórter de chamar Paolla de obesa.



Após a repercussão negativa, na madrugada da quinta-feira, 15, o humorista falou sobre o ocorrido e se desculpou em seu Instagram Na publicação, o influenciador pediu perdão à atriz e enfatizou: "Paolla Oliveira não é obesa. Ela é uma mulher padrão, magra, esbelta".



Pahby ainda explicou sua fala, alegando que agradeceu Paolla por levantar a pauta de corpos livres. "Eu, como um ex-obeso, bariátrico, não tive nenhuma Paolla Oliveira para falar sobre autoaceitação", disse.



A atriz não se pronunciou sobre o ocorrido.

