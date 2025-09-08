A- A+

Famosos Paolla Oliveira sobre Diogo Nogueira: "Relacionamento é igual para todos, dificuldades, delícias" Atriz fala sobre a idealização do público em relação ao seu casamento com o cantor

Paolla Oliveira contou que se diverte com o fascínio do público em relação ao seu casamento com o cantor Diogo Nogueira. Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, de O Globo, a atriz comentou sobre a idealização do relacionamento e as notícias fake sobre separação e filhos do casal que pipocam na internet.

Leia trecho:

Como lida com expectativas em relação a você e seu companheiro, Diogo Nogueira? O público fica louco, acha que vocês transam o dia inteiro, né?

As pessoas vivem um relacionamento, assim, de outro planeta, né? Me divirto. Mas relacionamento é igual para todos, dificuldades, delícias. Não passo o dia inteiro com Diogo cantando no meu ouvido, e eu de cinta liga andando pela casa, sensualizando. O quanto as pessoas idealizam uma coisa que não é a verdade em absoluto...

O tempo inteiro, todo mês acabam com o nosso relacionamento, depois dizem que voltamos que temos filhos. Teve uma foto de trigêmeos na internet!! É impressionante o movimento que isso tem sozinho. Essa vida paralela acontece, esse ser andante que acontece sem a gente ter ingerência.





E tem os memes, as propostas de marmita... Vocês aceitariam?

Maravilhoso. A gente, inclusive, fez um vídeo com uma menina... É tão bom estar no imaginário das pessoas de uma maneira divertida, mesmo que não seja a absoluta verdade. A gente se diverte, manda recado.

As pessoas têm um relacionamento com vocês...

Sim. Pessoas que eu conheço vão no show do Diogo e mandam foto: "Olha, tô aqui, hein?". Mandam beijo para mim por ele. Acho que tudo isso é carinho. Diante de tantas outras coisas que são tão complexas, essa demonstração de carinho com o casal eu acho deliciosa.

Recebe muita cantada de mulher? Pegaria?

Recebo bastante. Menina, não tá ainda nos meus planos, não, mas a gente, né... O nunca já morreu. Depois que fiz Danny Bond (da série "Felizes para sempre"), mexeu nesse lugar, digamos, gracioso... O imaginário é tão amplo, né? Eu adoro, elas são divertidas, é um assédio num lugar diferente.

O que achou de todo mundo ficar falando do implante de cabelo feito pelo Diogo?

Isso é um exercício que temos que fazer o tempo inteiro. A gente vinha fazendo coisas ao longo do caminho que não eram legais. Você pode ter opinião, eu tenho minha, às vezes, posso colocar... Se é bom ou ruim não tá mais na nossa gestão, né? As pessoas vão demorar muito tempo ainda para ter essa diferença do quanto pode apontar a vida do outro, do quanto os corpos do outro estão livres para ser palco, julgamento. Diogo levou isso de uma maneira divertida. Falou: "Tô tão feliz, me sentindo tão bonito, eu não tinha cabelo". Lidou com a crítica de uma maneira diferente. Se fosse uma mulher sendo criticada, ia se abalar. Diogo se abalou zero. Fez um vídeo penteando o cabelo, mostrou que não tinha feito harmonização. Ele não tá nem aí.

