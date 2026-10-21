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ROMANCE? Paolla Oliveira tem suposto affair com surfista João Chianca, o Chumbinho Interações nas redes sociais e a aproximação entre familiares do atleta e a atriz alimentam rumores sobre um possível romance; nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto

A atriz Paolla Oliveira, 44 anos, e o surfista João Chianca, conhecido como Chumbinho, de 26, estão no centro de especulações sobre um possível relacionamento amoroso.

A hipótese ganhou repercussão nas redes sociais após internautas identificarem trocas de interações entre os dois e manifestações de pessoas próximas ao atleta. Até o momento, porém, não houve confirmação pública de um envolvimento entre eles.

Um dos indícios que despertaram a atenção dos fãs foi uma mensagem deixada por Michele Cabral de Azeredo, mãe do surfista, em uma publicação de Paolla. “Sempre linda, de qualquer jeito. Eu que te mostrei para o meu filhote”, escreveu.

A movimentação virtual também alimentou os comentários: segundo relatos que circulam sobre o assunto, João costuma interagir com as fotos da atriz, enquanto ela demonstra interesse por algumas das postagens dele.

Outro episódio que repercutiu entre os seguidores envolve uma imagem publicada pelo surfista. Na fotografia, alguns internautas levantaram a possibilidade de o celular que aparece na cena pertencer à atriz.

A aproximação teria avançado também para o convívio familiar. De acordo com informações do portal Metrópoles, os pais de João estiveram na coroação de Paolla como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, e a atriz teria separado um espaço no camarote para receber os familiares do atleta.

Paolla está solteira desde dezembro de 2025, quando tornou público o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira.

Desde então, eventuais aproximações da atriz com outros nomes conhecidos têm despertado a curiosidade do público, embora não exista confirmação de que ela e Chumbinho estejam juntos.

Quem é Chumbinho?

Nascido em 30 de agosto de 2000, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, João Vítor de Azeredo Chianca cresceu em uma família ligada ao surf.

Filho de Gustavo Chianca, conhecido como Chumbão, ele é irmão mais novo de Lucas Chumbo, especialista em ondas gigantes que ganhou projeção para além do esporte ao participar do Big Brother Brasil 20.

A trajetória profissional de Chumbinho ganhou um novo patamar em 2022, quando estreou na elite da Liga Mundial de Surfe (WSL).

Em março do ano seguinte, conquistou seu primeiro título no circuito, em uma etapa disputada em Peniche, em Portugal, consolidando seu nome entre os brasileiros de destaque na modalidade.

Em 2024, o surfista integrou a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, ao lado de Gabriel Medina e Filipe Toledo. Enquanto Medina garantiu a medalha de bronze, João encerrou sua participação sem subir ao pódio.

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