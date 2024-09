A- A+

Famosos Paolla Oliveira vive apuro em Paris e quase é deportada enquanto Diogo Nogueira canta no Rock in Rio Artista perde passaporte após desembarcar de avião e é detida por policiais em aeroporto: 'Suando de nervoso', relata ela

Um oceano de saudade (e de rápida aflição) tem separado, temporariamente, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. Neste domingo, (22), pouco antes de o cantor se apresentar no Rock in Rio— em show em homenagem a Alcione, no Palco Sunset —, a atriz Paolla Oliveira, namorada do sambista, viveu momentos de apuros em Paris.



Ela mal havia desembarcado do avião, após cerca de 12 horas de viagem, e percebeu que havia perdido o passaporte. Sem conseguir passar pelo posto de imigração, a artista foi detida por policiais. Permaneceu no aeroporto por cinco horas até resolver o problema, como relatou por meio do Instagram.





"Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", contou a artista, bem-humorada, ao mostrar que estava detida numa sala do aeroporto.

Em seguida, Paolla surgiu no Instagram para esclarecer que já havia resolvido o caso. "Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia — e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta até aqui... Enfim, cheguei em Paris", contou a atriz, num local em que se podia ver a Torre Eiffel ao fundo.

Paolla está em Paris para cumprir um compromisso profissional. A convite do estilista francês Jean-Paul Gaultier, ela participará da Semana de Moda de Paris, que se inicia na próxima segunda-feira (23) e se estende até 1º de outubro. "Eu fui convidada, mon amour, para estar em Paris! Chique, né? E mais do que isso, numa semana muito especial, que é a semana do Fashion Week", revelou ela.

