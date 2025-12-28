Paolla Oliveira faz primeira publicação nas redes após término com Diogo Nogueira

A- A+

A atriz Paolla Oliveira fez sua primeira publicação no feed do Instagram após o anúncio do término com o cantor Diogo Nogueira, na última segunda-feira, 22.

Em uma sequência de fotos nas quais aparece com cabelo natural e vestido branco, a publicação da atriz já recebeu mais de 3 mil comentários, entre eles de nomes como a também atriz Claudia Raia. "Gata", escreveu.

Cheios de elogios, os comentários exaltam a beleza de Paolla. "Surra de beleza passando no feed do Instagram nessa tarde de domingo", disse uma seguidora. "Surreal a beleza dessa mulher", escreveu outra. "Livre, leve e solta. A liberdade não tem preço", publicou outro seguidor.



Houve ainda quem deu conselhos inusitados para a atriz "Não case nem tenha filhos e viverás muito", disse um internauta.

No último dia 22, Paolla e Diogo Nogueira usaram anunciaram o fim do relacionamento de 5 anos, o que também gerou diversas reações inusitadas entre o público.

A primeira aparição da atriz após o término foi no aniversário da amiga Claudia Raia, na terça-feira, 23. O encontro reuniu ainda as atrizes Mariana Ximenes, Fernanda Souza e Bianca Camparato.

No mesmo dia, Paolla também usou os Stories do Instagram para lamentar a morte do avô materno - a causa do óbito não foi divulgada. "Com amor da 'artista', como você me chamava. Vai em paz, vô", escreveu a atriz.

