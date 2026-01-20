A- A+

Lançamento Papa Francisco e o "transbordamento" para ultrapassar a polarização é tema de livro Novo livro de Gabriel Marquim, fruto de doutorado, combina sociologia e vivência no Vaticano para analisar a estratégia do pontífice diante da polarização

Em um tempo marcado por rupturas, bolhas e diálogos interrompidos por muros ideológicos, o jornalista e doutor em Ciências da Religião Gabriel Marquim lança um livro que tenta responder a uma das perguntas mais urgentes do nosso presente. Como seguir fiel a uma tradição sem se tornar prisioneiro dela, e como dialogar com a vida real sem diluir princípios.

A obra, intitulada “A tradição dinâmica. O transbordamento como estratégia do papa Francisco para ultrapassar a polarização entre o depósito da fé e o da vida”, nasce de uma pesquisa acadêmica de doutorado e propõe uma leitura original da liderança de Jorge Mario Bergoglio. Em vez de optar por um dos lados da disputa, doutrina versus realidade, fé versus vida, Francisco apostaria em uma estratégia de transbordamento, capaz de transformar tensões em pontes.

Para abrir essa reflexão, Marquim recorre à literatura russa de Tolstói e ao personagem Pahóm, homem que morre exausto ao tentar conquistar mais terras do que consegue habitar. A metáfora é direta. Uma humanidade cansada, consumida por disputas simbólicas e territoriais, políticas, religiosas e culturais, muitas vezes perdendo de vista o essencial.

Além da teologia, a obra se apoia em ferramentas da sociologia, com base em Pierre Bourdieu, um dos principais sociólogos franceses do século XX, para entender como a trajetória de Bergoglio ajudou a moldar seu jeito de agir e liderar. A formação jesuíta, as crises argentinas e o percurso intelectual do futuro papa teriam preparado uma liderança para um desafio delicado. Sustentar a Igreja em sua tradição milenar e, ao mesmo tempo, fazê la “transbordar” para temas incontornáveis do século XXI, como justiça social, desigualdade e cuidado com o planeta.

Com linguagem fluida e acessível, a obra também incorpora a dimensão pessoal. Marquim relata encontros com Francisco no Vaticano, aproximando o leitor do cotidiano e do estilo de um pontífice que prefere o gesto da escuta ao reflexo da trincheira. Nesse movimento, tradição aparece não como âncora que prende ao passado, mas como raiz que sustenta o novo.

Ao analisar o cenário de fundamentalismos, polarizações digitais e identidades em choque, Marquim defende que o diferencial de Francisco está justamente na capacidade de converter conflito em caminho comunitário, e de oferecer um modelo de liderança que ultrapassa o campo religioso e ajuda a compreender dinâmicas sociais e políticas contemporâneas.

Mais do que um lançamento para públicos especializados, o livro se apresenta como um convite para abandonar a corrida exaustiva por certezas absolutas e reencontrar, no diálogo, um território comum de possibilidades.



"A tradição dinâmica. O transbordamento como estratégia do papa Francisco para ultrapassar a polarização entre o depósito da fé e o da vida"

Gabriel Marquim, jornalista e doutor em Ciências da Religião

