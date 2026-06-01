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PRÉVIA Papangu apresenta novo capítulo de "Celestial" com faixa marcada por peso e experimentação Terceiro single do próximo álbum da banda paraibana mistura referências do metal extremo, rock progressivo e elementos rítmicos de matriz afro-brasileira

O grupo paraibano Papangu lançou, na última semana, pela Deck, “Taxidermia”, terceira prévia do álbum "Celestial". A composição surge como a mais agressiva entre as músicas já reveladas do novo trabalho, conduzindo o ouvinte de uma atmosfera cerimonial a um desfecho marcado pelo colapso e pela tensão sonora.

A canção atravessa diferentes territórios musicais ao combinar vocais guturais com ritmos inspirados em tradições afro-brasileiras, passagens de rock progressivo e investidas do thrash metal.

Na reta final, a faixa mergulha em elementos do black metal, ampliando o caráter extremo da obra. O resultado aproxima influências aparentemente distantes, reunindo a sofisticação progressiva de bandas clássicas ao impacto característico do metal mais pesado.

No campo conceitual, “Taxidermia” acompanha a trajetória de um personagem que abre mão da própria humanidade após um ritual malsucedido de proteção espiritual.

A narrativa aborda temas como a perda da individualidade, a busca por uma identidade artificialmente preservada e a adesão a comportamentos coletivos esvaziados de sentido.

Transformado em objeto de exposição, o protagonista passa a ocupar o lugar de peça catalogada, responsável por registrar a própria condição.

A composição nasceu com a proposta de receber interpretação melódica, mas ganhou novos contornos durante os ensaios. A evolução do arranjo levou a banda a optar integralmente pelos vocais extremos.

A gravação também apostou em sonoridades analógicas, explorando sintetizadores, amplificadores antigos e um órgão Hammond que, segundo o grupo, deixou de funcionar logo após a conclusão da última tomada registrada em estúdio.

Lançada pelo selo Deck, “Taxidermia” já pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming e antecipa a diversidade estética que deverá marcar Celestial, próximo álbum da Papangu.

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