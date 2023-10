A- A+

CULTURA POPULAR "Papo de Ciranda" reúne experiências de 12 artistas em entrevistas para as redes sociais e streaming Entre os nomes que participam do projeto, estão Lia de Itamaracá, Mestre Santino e Dona Dulce Baracho

O projeto cultural "Papo de Ciranda" leva ao público entrevistas com 12 cirandeiras e cirandeiros, em formato de podcast e vídeo, a partir desta sexta-feira (3). A ideia é celebrar o título de Patrimônio Imaterial do Brasil concedido à manifestação popular, promovendo sua valorização.



A iniciativa visa registrar a história da ciranda contada pelos próprios artistas que compartilharam suas experiências e apresentaram suas músicas durante as gravações. As filmagens ocorreram no Estúdio Fábrica, localizado no bairro da Várzea.

Entre os entrevistados, estão Lia de Itamaracá, Mestre Santino, Dona Dulce Baracho e Mestre Juarez, além de outros. Em suas entrevistas, eles compartilharam experiências pessoais e apresentaram músicas.

O projeto é uma realização da produtora Terno da Mata, em parceria com a Associação do Coletivo de Cirandas de Pernambuco e incentivo do Funcultura da Música. Os registros em vídeo das entrevistas serão disponibilizados em plataformas de streaming, como o YouTube, e nas redes sociais da Terno da Mata e dos artistas. Também haverá versões em podcast.

Programação:

03/11 - Mestre Sérgio Imperial

04/11- Mestra Cristina

10/11- Mestre Zeca Ciradeiro

11/11- Mestra Del

17/11 - Lia de Itamaracá

18/11- Mestre Santino Cirandeiro

24/11 Mestre Arnaldo

25/11 - Mestra Dulce Baracho

01/12- Mestre Anderson Miguel

2/12- Mestre Walter

08/12 - Mestre Juarez

09/12 - Mestre Biu Paizinho

