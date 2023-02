A- A+

BBB 23 Papos sobre jogo e revelação íntima: saiba o que rolou na madrugada do BBB 23, após o Paredão Em conversa com Gustavo, Key revelou que já ficou com mulheres

O BBB 23 fez sua quarta eliminação na noite desta terça-feira (14). A madrugada após o Paredão, que tirou Paula da disputa pelo prêmio final do programa, foi de conversas sobre jogo, rompimento de grupo, desabafo e revelação íntima.

DR ENTRE BROTHERS

Após a saída da biomédica paraense, Cara de Sapato chamou Gustavo para conversar no Quarto Fundo do Mar sobre a amizade dos dois. O lutador lembrou de quando o fazendeiro o deixou de fora do VIP.

"Nunca questionei quem você é como pessoa, mas questionei até que ponto eu sou importante como parceiro”, disse Cara de Sapato. "Pensa na minha cabeça. Levei [para o Cinema do Líder] porque queria te levar. Depois, tu me levou e teria uma justificativa para o grupo. Aí, tu ganhou de novo, e eu jurava que eu ia para o teu VIP. Fiquei decepcionado. Me abalou muito", confessou.



Gustavo garantiu que, caso ganhe o Líder mais uma vez, levará o colega para o VIP, e prometeu lealdade ao lutador. “Quero que você saiba que não te trairia em momento nenhum aqui dentro dessa casa. Mesmo se fosse pro meu ir pra reta, não trairia”, disse.

TENTANDO ENTENDER

Sentados na área externa da casa, MC Guimê, Bruna Griphao e Ricardo dialogam sobre o que poderia ter causado a eliminação de Paula, parceira de jogo dos três. A atriz afirmou que a colega mentiu várias vezes dentro do reality show.

"Ela se contradisse. Aqui mesmo, no grupo, ela se contradisse várias vezes. E aí esse negócio do Cristian foi o tiro no pé dela", declarou. Para Ricardo, Paula tentou “uma jogada de mestre”, que acabou não dando certo.

DE OLHO NO ALIADO

Sozinhos no Quarto do Líder, Key Alves e Gustavo analisaram a conduta de Fred Nicácio no programa. Para a jogadora de vôlei, o médico foi o primeiro a alertar sobre Cristian, mas também é necessário tomar cuidado com ele.





"Esse lance dele ser manipulador, ele é, sim, porque ele tentou manipular o próprio grupo antes disso tudo acontecer a votar nele. Isso é um ponto negativo do Fredão, que é o que todo mundo fala quando vota nele. Então, a gente tem que ter vários pesos para a gente ir nele de cara, não dá pra ir agora", disse.

O fazendeiro afirmou que não pretende votar em Fred agora. No entanto, ele confirmou que não confia no aliado. "Pessoas malandras para mim não são pessoas confiáveis", disparou.

FIM DO GRUPO

Reunido com Domitila Barros, Fred Nicácio e Key Alves no Quarto do Líder, Gustavo deixou claro que o grupo acabou. No entanto, o fazendeiro pediu que os antigos aliados não vazem as informações do Quarto Fundo do Mar para os rivais.

"Gente, pelo amor de Deus, o grupo acabou, mas o que a gente conversou no grupo morre no grupo. Não vamos sair expondo todo mundo porque acabou o grupo e querer fazer amizade com outras pessoas”, solicitou.

Os outros participantes presentes no quarto concordaram com Cowboy. Fred aproveitou o momento para pedir proteção. "Por mais que nós não estejamos juntos, eu conto que vocês me protejam nesse lugar, conto com vocês e todo mundo que andou comigo", disse.

GUSKEY

Key e Gustavo protagonizaram mais um momento acalorado no Quarto do Líder. Com uma luz vermelha ligada, os dois ficaram acomodados no chão, bem grudados, enquanto mantinham uma conversa picante.





A jogadora de vôlei revelou para o parceiro que já ficou com mulheres. “Nem minha família sabe”, contou. “Falava pra todo mundo que não. Agora todo mundo já sabe que eu peguei”, confessou.

Com o casal já deitado na cama, Key resolveu fazer um pedido inusitado para o fazendeiro. “Eu queria um copão de leite”, diz ela. “Do jeitinho que você faz, geladinho”, complementou.

Veja também

CINEMA "Coringa 2": confira a primeira foto de Lady Gaga como Arlequina no novo filme do vilão