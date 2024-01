"Para as pessoas, R$ 5 mil faz diferença, para nós, vira nada", diz Wanessa sobre dívidas

A- A+

Wanessa Camargo voltou a falar sobre suas dificuldades financeiras enquanto está confinada no Big Brother Brasil 24. Em conversa com Yasmin Brunet, ela disse estar devendo para estar no programa e comparou sua situação com a de outras pessoas.



As sisters falavam sobre os participantes que sentem saudades dos filhos. "Acho que é mais difícil para quem está aqui e tem filho, e já tem uma vida estruturada lá fora. Do que quem está aqui com filho, querendo estruturar a vida para o filho. É mais difícil para quem já tem. As outras pessoas, quanto mais continuarem aqui, mais vão poder dar", opinou Yasmin.





Wanessa, então, respondeu: "Mas eu vou te contar depois, boa parte do que eu estou fazendo é por isso. Parte do meu motivo de estar aqui é isso. É que, se eu falar.... Você ser ‘herdeira’, dá uma visão. Ok, o dia que eu for, mas hoje não sou. Quem paga minhas contas sou eu."



Na sequência, a filha de Luiza Brunet disse que paga suas próprias contas desde os 15 anos. "Eu estou devendo um monte para vir aqui, porque eu tive que parar, né", revelou a cantora em resposta. Já Yasmin disse: "Nem adianta falar essas coisas. Melhor nem falar, na real, mas eu já entendi".



Depois, Wanessa comparou sua situação com a de outras pessoas: "Porque a realidade é muito diferente. Então assim, o que, para as pessoas, R$ 5 mil faz diferença, para gente vira nada. Então, na verdade, são realidades diferentes."



A filha de Zezé Di Camargo já havia comentado sobre as dificuldades financeiras anteriormente. "Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado para lá e para cá. E os shows que cancelei, tive que pagar multa", disse ainda nos primeiros dias de programa.

