BBB 23 "Para de anular seus erros": entenda briga entre Larissa e Bruna Griphao no Quarto Deserto Atriz gritou com a professora de educação física ao ser chamada atenção por bagunça

Larissa e Bruna Griphao protagonizaram uma discussão no Quarto Deserto, no início da tarde desta quarta-feira (15). A atriz se revoltou após a professora de educação física ter chamado sua atenção pela desorganização no cômodo.

A discussão começou quando Bruna resmungou sobre os brothers estarem mexendo nas suas coisas sem permissão. Larissa rebateu, dizendo que as coisas estavam “muito jogadas”.

“Eu fiquei no corredor, o que eu posso fazer?”, questionou a atriz quando criticada por deixar suas roupas em frente à porta do quarto, dificultando a passagem. Em seguida, apontou que outros participantes também deixam seus bens espalhados pelo cômodo.

Incomodada, Larissa respondeu: “Tem coisa sua em cima do armário, embaixo do armário, aqui do lado. Para de anular os seus erros com os erros dos outros".

"Eu não tô anulando, só que eu tô falando que todo mundo faz a mesma coisa. Aí o meu todo mundo se sente no direito de pegar minhas coisas e mudar de lugar. Não é pra fazer isso. Se você quer pegar alguma coisa de alguém, independentemente do que seja, você chega e avisa", disse Bruna, aumentando o tom.

“Por que você tá berrando?”, disparou Larissa, preferindo diálogo ao invés de uma briga.

Em seguida, a educadora revelou que outros brothers também se incomodam com a falta de organização da atriz, mas apenas ela se pronuncia: "É o que todo mundo acha, amiga. Tu espalha as suas coisas, tudo jogado, é tudo assim".

Aline Wirley, que também estava no quarto, entrou na discussão em apoio a Larissa. "Não é questão de zona do quarto, é questão da sua desorganização, que, por acaso, sua mala estava aí, a gente passava, toda hora eu chutava uma coisa sua".

Desabafo

Ao deixar o quarto, Bruna desabafou com Ricardo sobre a situação. A atriz disse que estava de saco cheio, mas ficou sem graça com a discussão quando Aline entrou no meio. "Eu ficava assim, gaguejando, pra argumentar com a mami. Não consigo".

