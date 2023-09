Para Maquiavel, os fins justificam os meios? Entenda a origem da frase

A- A+

Escrito em 1513 pelo filósofo, historiador, poeta e diplomata italiano Nicolau Maquiavel (1469-1517) e publicado depois de sua morte, em 1532, o livro "O Príncipe" causou controvérsia, sobretudo entre a religião católica, por colocar em xeque as dinâmicas de poder vigentes à época.

Diante do Supremo Tribunal Federal, ao defender um dos réus condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro, nesta quinta-feira (14), o advogado Hery Kattwinkel virou motivo de chacota nas redes sociais por ter citado Maquiavel erroneamente em seu discurso.

"Disse o 'Pequeno Príncipe', 'os fins justificam os meios', e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, 'os fins justificam os meios', sustentou Kattwinkel, pouco antes de ser duramente criticado por Alexandre de Moraes, que não deixou passar batida a confusão feita pelo advogado.

"É patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do STF com um discurso de ódio, um discurso pra postar nas redes sociais, que veio aqui agredir o STF, talvez pretendo ser vereador do seu município no ano que vem. E só não seria mais triste porque confundiu 'O Príncipe', de Maquiavel, com 'O Pequeno Príncipe', de Antoine de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas obviamente, quem não leu nem uma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema", disse Moraes.

Por que a frase 'Os fins justificam os meios' é frequentemente relacionada a Maquiavel?

Autor de “Maquiavel, a democracia e o Brasil” (Estação Liberdade), o professor do Departamento de Filosofia da USP e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro confirma que, de fato, a confusão está lá, no Google.

"Uma vez joguei esta frase no Google e dois terços das páginas encontradas diziam que não, não era de Maquiavel. Mas o resto dizia que era", afirmou o acadêmico."Ele nunca escreveu isso. Essa frase foi associada a ele pela Igreja ao longo do século XVI. Como ele propunha outra ideia de política, houve essa deturpação da sua obra para hostilizá-lo, foi parte de uma estrategia cristã, em geral, na época."

O ex-ministro faz parte de uma leva de autores que revisita a obra do italiano e lhe tira a pecha de ardiloso. Ou de maquiavélico, adjetivo que, ao longo dos anos, passou a denotar tal sentido.

"Ele tentou entender a política como ela é. Maquiavel elogia dois personagens: César Bórgia, filho do Papa Alexandre VI, um sujeito implacável, que não respeitava nada; mas admira mais ainda o rei espanhol Fernando de Aragão. Era um rei católico, mas que não respeitava a palavra dada. Maquiavel diz que isso é correto, desde que seja para um bem maior", conta Janine Ribeiro. "O que Maquiavel disse que chega mais perto daquela citação é que 'o príncipe deve fazer o bem sempre que for possível, e o mal quando for necessário"completa.

Para Sérgio Cardoso, autor de “Maquiavelianas: lições de política republicana” (Editora 34), Maquiavel fez "uma verdadeira revolução" no pensamento político no século XVI.

"Você tinha uma política atada à moralidade. O que ele faz é mostrar que a vida política não se faz nos termos da moralidade clássica, cristã, que não era assim que se podia pensar politica. Ele deu uma guinada nesse império da moral sobre a política. E mostrou que a política é que determina a moralidade. Que você não pode pensar na moralidade fora de parâmetros da vida politica", diz Cardoso.

O autor reforça que a associação de Maquiavel à frase dita pelo advogado no STF tem a ver com a campanha feita contra o pensador italiano logo depois de sua morte.

"O 'anti-maquiavelismo' começa muito cedo. É a incompreensão da obra do Maquiavel. Ele é associado não só a essa frase, mas ao próprio demônio, ao mal radical."

