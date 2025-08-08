Para maratonar: saiba onde assistir aos 50 melhores filmes brasileiros do século
Votação do GLOBO reuniu 117 diretores de cinema para eleger os melhores longas nacionais dos últimos 25 anos; confira onde encontrá-los no streaming
Para celebrar o centenário da sua fundação, O GLOBO convidou mais de cem cineastas brasileiros para indicarem aqueles que são os seus grandes filmes nacionais dos últimos 25 anos. A lista final, com os 50 melhores filmes brasileiros do século XXI, conta com obras icônicas como "Cidade de Deus" (2001) e "Ainda Estou Aqui" (2024) e "Que horas elas volta?" (2015).
Se você é um maratonista de sofá, confira abaixo a lista dos serviços de streaming onde encontrar os 50 longas-metragens eleitos como os melhores deste século.
GloboPlay
"Café com Canela" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Box Brazil Play)
"Pedágio" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Amazon Prime Video)
"Mutum" (Também disponível no Netflix)
"Mato Seco em Chamas" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Google Play Filmes)
"Cidade Baixa" (Também disponível pelo Netflix)
"Saneamento Básico" (Também disponível pela HBO Max e pelo Netflix)
"Aquarius" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"Estômago" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"Ônibus 147" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"A Vida Invisível"
"Carandiru" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Reserva Imovision)
"Lavoura Arcaica" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Google Play Filmes)
"Tropa de Elite" (Também disponível pela HBO Max e pelo Amazon Prime Video)
"O Céu de Suely" (Também disponível pelo Netflix)
"O Invasor" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Filmelier+)
"O Auto da Compadecida" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"Amarelo Manga"
"Bacurau" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"Marte Um" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"Jogo de Cena" (Também disponível pelo Netflix)
"Madame Satã"
"Edifício Master" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"Que Horas Ela Volta?" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)
"Ainda Estou Aqui"
"Cidade de Deus" (Também disponível pelo Netflix, HBO Max e Paramount+)
Netflix
"Homem com H"
"O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias"
"Tatuagem" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Reserva Imovision)
"Bicho de Sete Cabeças"
"O Som ao Redor" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine
Amazon Prime Video
"As Boas Maneiras"
"Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Google Play Filmes)
"Serras da Desordem" (Somente através da assinatura à parte do canal Curta!On)
"O Lobo Atrás da Porta" (Somente compra ou aluguel, também disponível no YouTube e no Google Play Filmes)
"Cinema Aspirinas e Urubus" (Somente através da assinatura à parte do canal Reserva Imovision)
HBO Max
"Dois Filhos de Francisco" (Também disponível através do Netflix e do Prime Video)
Mubi
"O Cheiro do Ralo" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Mubi)
"Abril Despedaçado" (Também disponível para compra ou aluguel no Google Play Filmes)
"Inferninho" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Mubi)
Outros serviços de streaming
"Era o Hotel Cambridge" (Disponível pelo Belas Artes À La Carte)
"Ela Volta na Quinta" (Disponível para aluguel pelo Embaúba Play)
"Arábia" (Disponível para aluguel pelo Embaúba Play)
"Temporada" (Disponível pelo Filmicca)
"Manas" (Em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel pelo Claro TV+ e Vivo Play)
"Branco Sai, Preto Fica" (Disponível pelo Filmicca)
"Boi Neon" (Disponível para aluguel pelo Embaúba Play)
Filmes indisponíveis
Dos 50 indicados, apenas os documentários "Justiça" (2004), "Martírio" (2016) e Santiago (2007), além do longa de terror e drama "Trabalhar Cansa" (2011), não estão incluídos no catálogo de nenhum serviço de streaming.