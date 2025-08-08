A- A+

CINEMA Para maratonar: saiba onde assistir aos 50 melhores filmes brasileiros do século Votação do GLOBO reuniu 117 diretores de cinema para eleger os melhores longas nacionais dos últimos 25 anos; confira onde encontrá-los no streaming

Para celebrar o centenário da sua fundação, O GLOBO convidou mais de cem cineastas brasileiros para indicarem aqueles que são os seus grandes filmes nacionais dos últimos 25 anos. A lista final, com os 50 melhores filmes brasileiros do século XXI, conta com obras icônicas como "Cidade de Deus" (2001) e "Ainda Estou Aqui" (2024) e "Que horas elas volta?" (2015).

Se você é um maratonista de sofá, confira abaixo a lista dos serviços de streaming onde encontrar os 50 longas-metragens eleitos como os melhores deste século.

GloboPlay

"Café com Canela" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Box Brazil Play)

"Pedágio" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Amazon Prime Video)

"Mutum" (Também disponível no Netflix)

"Mato Seco em Chamas" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Google Play Filmes)

"Cidade Baixa" (Também disponível pelo Netflix)

"Saneamento Básico" (Também disponível pela HBO Max e pelo Netflix)

"Aquarius" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"Estômago" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"Ônibus 147" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"A Vida Invisível"

"Carandiru" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Reserva Imovision)

"Lavoura Arcaica" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Google Play Filmes)

"Tropa de Elite" (Também disponível pela HBO Max e pelo Amazon Prime Video)

"O Céu de Suely" (Também disponível pelo Netflix)

"O Invasor" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Filmelier+)

"O Auto da Compadecida" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"Amarelo Manga"

"Bacurau" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"Marte Um" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"Jogo de Cena" (Também disponível pelo Netflix)

"Madame Satã"

"Edifício Master" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"Que Horas Ela Volta?" (Também disponível pelo Netflix e pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine)

"Ainda Estou Aqui"

"Cidade de Deus" (Também disponível pelo Netflix, HBO Max e Paramount+)

Netflix

"Homem com H"

"O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias"

"Tatuagem" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Reserva Imovision)

"Bicho de Sete Cabeças"

"O Som ao Redor" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal TeleCine

Amazon Prime Video

"As Boas Maneiras"

"Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo" (Também disponível para compra ou aluguel no YouTube e no Google Play Filmes)

"Serras da Desordem" (Somente através da assinatura à parte do canal Curta!On)

"O Lobo Atrás da Porta" (Somente compra ou aluguel, também disponível no YouTube e no Google Play Filmes)

"Cinema Aspirinas e Urubus" (Somente através da assinatura à parte do canal Reserva Imovision)

HBO Max

"Dois Filhos de Francisco" (Também disponível através do Netflix e do Prime Video)

Mubi

"O Cheiro do Ralo" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Mubi)

"Abril Despedaçado" (Também disponível para compra ou aluguel no Google Play Filmes)

"Inferninho" (Também disponível pelo Amazon Prime Video, através da assinatura à parte do canal Mubi)

Outros serviços de streaming

"Era o Hotel Cambridge" (Disponível pelo Belas Artes À La Carte)

"Ela Volta na Quinta" (Disponível para aluguel pelo Embaúba Play)

"Arábia" (Disponível para aluguel pelo Embaúba Play)

"Temporada" (Disponível pelo Filmicca)

"Manas" (Em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel pelo Claro TV+ e Vivo Play)

"Branco Sai, Preto Fica" (Disponível pelo Filmicca)

"Boi Neon" (Disponível para aluguel pelo Embaúba Play)

Filmes indisponíveis

Dos 50 indicados, apenas os documentários "Justiça" (2004), "Martírio" (2016) e Santiago (2007), além do longa de terror e drama "Trabalhar Cansa" (2011), não estão incluídos no catálogo de nenhum serviço de streaming.

