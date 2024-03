A- A+

BBB 24 "Para mim ela já escolheu um lado", avalia Buda sobre aproximação de Isabelle das Fadas Em conversa na academia, Lucas, Yasmin, Pitel e Fernanda falaram sobre postura da manauara no jogo

O jogo indefinido de Isabelle no BBB 24 foi pauta em conversa na academia entre Lucas, Yasmin, Pitel e Fernanda. "Eu vi elas conversando hoje. Raquele, Giovanna e Cunhã meio que tendo uma DR. Falando sobre Bia, sobre como Cunhã se aproximou de Bia,se afastou das meninas, que ela tá distante...", relatou Buda.

"Aquela prova colou as duas de um jeito...", lembrou Fernanda. "Agora, esse jogo que a Cunhã tá fazendo é confortável até certo ponto, porque agora ela não tá confortável não. Quando ela sai ali, ela tem que escolher, qual mesa ela vai sentar no café da manhã na ação de comida. [...] Pra mim ela já escolheu um lado, é nítido", analisou o capoeirista.

"Não, já escolheu", concordou Fernanda. "Com certeza. Mas as meninas não querem desapegar da amizade que teve. Mas ela não quis pender pro lado de cá, quis pender pro lado de lá", opinou Pitel. "Ela fica mal quando começa a cair no Paredão direto. Já dá uma estraladinha também", sugeriu Fernanda.

