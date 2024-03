A- A+

FAMOSOS "Para mim, sempre foi sobre jogo, nunca sobre raça, sobre cor", diz Wanessa Camargo, sobre BBB 24 Em entrevista ao 'Fantástico', cantora fala sobre sua eliminação no BBB e sobre as acusações de racismo que recebeu por causa do tratamento dispensado ao participante Davi

Neste domingo, o "Fantástico" exibiu a primeira entrevista de Wanessa Camargo após a desclassificação dela do Big Brother Brasil, ocorrida há duas semanas. A cantora recebeu a repórter Renata Ceribelli em casa para contar a sua versão do episódio com Davi, que resultou em sua expulsão da casa após o baiano ter reclamado de uma agressão e a direção do programa analisar as imagens, chegando à conclusão de que ela havia infringido regras do programa.

— Eu tava ali numa festa, bebi um pouco mais da conta, fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, a minha mão deu um esbarro no pé do Davi. Na hora, percebendo que eu estava sendo inconveniente, eu pedi desculpas a ele — explicou-se ela, que logo após a queixa acabou sendo chamada ao confessionário. — Sobre o prisma e dizer que é justo, pela regra do programa, acho que foi justo. Sobre o fair play, não acho que foi justo.

Ao Fantástico, no entanto, Wanessa negou que tenha agredido o colega de confinamento, assumindo ter feito uma "brincadeira inconveniente". E fez o seu mea culpa, defendendo-se das acusações de racismo que sofreu, pelo tratamento que dispensou a Davi na casa.



— Eu entendo isso agora, entendo esse lugar de dor, e a minha intenção não foi essa. A palavra "violento" eu não disse. O que eu disse é que a forma com que ele ia para o embate era agressiva, eu não gostava. Aqui fora eu me assustei como muita coisa foi tirada do contexto. Porque a gente tem uma rede social muito problemática.

E acrescentou:

— Escutei muitas pessoas, e escutei pessoas que têm lugar de fala sobre esse tema. O que eu reconheci é que eu sou uma pessoa branca privilegiada, eu nunca vou saber como algumas palavras podem ter sido sensíveis a outras pessoas (...) Para mim, sempre foi sobre jogo, nunca sobre raça, sobre cor.

Ao ser perguntada se pretendia pedir desculpas a Davi pessoalmente, disse:

— Se isso machucou ele, sim, espero ter oportunidade. Eu preciso recalcular essa rota, entender como eu posso melhorar a minha fala. Eu saio do programa com a certeza de que eu sou capaz das coisas. Eu não tenho tempo para cair, sou mãe de duas crianças que precisam de mim como mãe acima de tudo. E todo resto fica muito pequeno. A primeira coisa que eu ouvi dos meus filhos quando saí foi "mamãe, você é muito corajosa!"

Ao fim, Wanessa fez reflexões sobre a nova fase da vida, pós-BBB:

— Eu preciso me amar e me acolher primeiro agora. Eu não sou os 55 dias que passei lá (na casa). Eu sou 40 anos de vida e sou mais um coração nesse mundo, pulsando, e errando e aprendendo.

