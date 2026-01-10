A- A+

CINEMA Para o New York Times, 'Wagner Moura permanece fiel a si mesmo, mesmo que isso irrite os políticos' Em perfil de protagonista de "O agente secreto", que concorre ao Globo de Ouro neste domingo e tem chances no Oscar, ator lembra da influência do pai para manter a firmeza de propósitos na escolha de papéis

“O Agente Secreto” se passa em 1977, um período que os créditos iniciais descrevem como uma época de “grandes travessuras”. Essa expressão é uma tradução livre de pirraça, uma palavra portuguesa que o astro do filme, Wagner Moura, tentou definir para mim recentemente.

"É como quando uma criança faz algo que sabe que seus pais não aprovam, mas faz mesmo assim”, disse ele. Ao descrever essa tendência, Moura sorriu. “Eu tenho isso”, disse.

Para Moura, essa veia travessa surgiu sempre que ele percebeu expectativas sobre como um ator latino deveria se comportar em Hollywood. Depois de seu papel de destaque como Pablo Escobar, há 10 anos, na série “Narcos” da Netflix, Moura frustrou seus agentes ao recusar muitos dos projetos lucrativos e de grande repercussão que lhe foram oferecidos.

“Eles diziam: ‘Ah, você é um ator brasileiro, deveria estar muito feliz com essa oferta’”, lembrou. “E uma parte de mim sentiu uma espécie de prazer em dizer: ‘Não vou fazer isso’”.



Ironicamente, ao se manter fiel às suas convicções e escolher projetos peculiares como “O Agente Secreto”, Moura agora parece estar prestes a viver o maior momento global de sua carreira. O vibrante thriller político já lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e prêmios de melhor ator no Festival de Cannes e no Círculo de Críticos de Cinema de Nova York. Embora enfrente uma concorrência acirrada com nomes como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan na categoria de melhor ator, muitos especialistas acreditam que Moura conquistará sua primeira indicação ao Oscar por este filme.

Construir uma carreira de ator consistente em dois continentes não é tarefa fácil, mas Moura, de 49 anos, conseguiu, trazendo sensibilidade e inteligência a obras com temática política, como "Guerra Civil" (2024), a série "Dope Thief" da Apple TV+ e uma adaptação da peça "Um Inimigo do Povo", de Henrik Ibsen, que ele apresentou recentemente em sua cidade natal, Salvador. O diretor Kleber Mendonça Filho, que concebeu "O Agente Secreto" pensando em Moura, elogiou sua clareza progressista como artista.

"Seu carisma vem da sua constância", disse Mendonça Filho.

Moura atribui essa firmeza ao seu falecido pai, um sargento da Força Aérea. "Ele não era politicamente ativo, mas havia uma questão de valores, de como você deve se comportar como pessoa", disse ele. "Não quero me vender como uma bússola moral, mas me mantenho fiel a quem sou e às coisas em que acredito ser certo."

Brincando, ele acrescentou: “É meio arrogante dizer isso, mas vou dizer mesmo assim. Estou quase fazendo 50 anos, então que se dane.”

Pouco antes do Natal, encontrei Moura em Los Angeles, onde ele mora há vários anos com sua companheira de longa data, a fotógrafa Sandra Delgado, e seus três filhos. Em conversa, ele se mostrou animado e opinativo, com um senso de humor irreverente, seu rosto jovial contrastando com os cabelos grisalhos e uma voz tão profunda e ressonante que parecia um efeito especial.

“Este filme não precisa de Dolby Atmos”, brincou Mendonça Filho, “porque a voz de Wagner já tem”.

Mesmo assim, “O Agente Secreto” usa esse recurso com parcimônia, extraindo ainda mais força do olhar atento e compassivo de Moura. Ele interpreta Armando, um pai viúvo em fuga durante a ditadura militar brasileira. Perseguido por assassinos de aluguel, Armando assume uma nova identidade e se abriga com outros refugiados políticos enquanto aguarda uma passagem segura para fora do país. Até lá, ele enfrenta a tarefa quase impossível de manter a calma e passar despercebido em um lugar onde a violência pode eclodir sem aviso prévio.

Após o drama brasileiro "Ainda Estou Aqui" ter ganhado o Oscar de Melhor Filme Internacional no ano passado, muitos no país natal de Moura esperam que "O Agente Secreto" se torne outro sucesso na temporada de premiações. Ainda assim, ele sabe que nem todos no Brasil o apoiam. Há poucos anos, quando Jair Bolsonaro era presidente, ele ajudou a virar grande parte da população contra Moura por criticar abertamente o governo de direita.

"Politicamente, nunca me esquivei de dizer o que achava certo, mesmo que tivesse que arcar com as consequências", disse Moura.

Dessa forma, ele pôde se identificar com Armando, que não é um guerrilheiro, mas um ex-professor que não se curva à corrupção sancionada pelo governo. Simplesmente por se manter firme aos seus valores, este homem comum é tachado de inimigo do Estado.

“E eu me senti assim muitas vezes no Brasil”, disse Moura.

Apesar dessas experiências, Moura fala de seu país natal com profundo carinho. O Brasil o tornou famoso duas vezes: primeiro por meio de telenovelas e depois como protagonista de um drama policial de enorme sucesso, “Tropa de Elite”, cujas falas muitos brasileiros ainda sabem de cor.

No dia em que conheci Moura, ele se preparava para um feriado em família em Salvador, que ele descreveu como um dos lugares mais diversos do mundo. “O passaporte brasileiro é o mais procurado no mercado negro porque qualquer um pode ser brasileiro”, disse ele. “Você não olha para o passaporte e pensa: ‘Acho que não’. Qualquer um pode ser brasileiro — você, eu, todo mundo.”

Mas, apesar de tudo o que ama no Brasil — como o calor humano e ícones culturais como os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil — Moura não hesitará em confrontar seus problemas ou os políticos que os exploram.

“É lindo, mas o Brasil também é violento, elitista, misógino e homofóbico”, disse ele. “E Bolsonaro é a personificação de tudo isso.”

À medida que artistas como Moura e Mendonça Filho se tornaram mais vocais sobre a guinada conservadora do Brasil, também enfrentaram reações negativas da direita, vindas do governo Bolsonaro e nas redes sociais. “Quando dizem que nós, artistas, somos essa elite intelectual contra o povo, as pessoas acreditam”, disse Moura. “É como o velho manual do fascismo, em que atacam a imprensa, os artistas, as universidades, coisas assim. E ele foi muito eficaz.”

Moura sentiu essa hostilidade com mais intensidade após sua estreia na direção com “Marighella”, uma cinebiografia política também ambientada durante a ditadura militar brasileira. Embora o filme tenha estreado no Festival de Berlim no início de 2019, o governo Bolsonaro efetivamente bloqueou seu lançamento no Brasil até o final de 2021. Nessa época, Moura já havia sido retratado de forma tão controversa pela direita que alguns cinemas instalaram detectores de metal quando ele comparecia às sessões.

“O que a extrema direita teme não é o que dizemos, mas o que fazemos”, observou Moura. “Se eu tivesse redes sociais, poderia ter passado todos os dias dizendo que ele era um fascista, mas isso não o incomodaria tanto quanto o filme que fiz.”

As atitudes nacionais começaram a mudar depois que Bolsonaro perdeu a eleição presidencial há quatro anos e foi condenado por planejar um golpe para se manter no poder. Ainda assim, Mendonça Filho acredita que, mesmo hoje, se os brasileiros fossem entrevistados nas ruas, cerca de um quarto continuaria a ter uma visão negativa dele e de Moura.

“Um segmento da sociedade brasileira nos olha como se fôssemos comunistas”, disse ele.

Esse sentimento de perseguição política influenciou “O Agente Secreto”, ambientado no final da violenta ditadura militar brasileira, que começou com um golpe de Estado em 1964 e durou 21 anos. “Este é um filme sobre um país que tem problemas de memória”, disse Moura, ressaltando que, quando o regime militar terminou, uma lei de anistia livrou os perpetradores da punição.

“Bolsonaro jamais teria existido sem essa lei”, afirmou.

Mais recentemente, porém, Moura percebeu sinais de reconciliação. Em novembro, quando “O Agente Secreto” estreou no Brasil, foi recebido com grande entusiasmo. “Vendemos um milhão de ingressos, é um grande sucesso”, disse Moura. “E eu adoro o fato de este filme estar sendo lançado no Brasil em um momento em que finalmente estamos, de certa forma, acertando as contas com a nossa memória.”

Moura destacou que, assim como o presidente Donald Trump, Bolsonaro alegou que a eleição foi roubada e incentivou seus apoiadores a invadirem a capital. A diferença crucial veio depois, quando o Supremo Tribunal Federal respondeu condenando Bolsonaro à prisão domiciliar e o impedindo de concorrer a cargos políticos até 2060.

“Foi fascinante como o Brasil foi extremamente rápido em prender pessoas, encontrar os financiadores e cassar os direitos políticos de Bolsonaro”, disse Moura. “As instituições no Brasil são mais fortes que as dos EUA? Acho que não. Mas, na minha opinião, isso aconteceu porque os brasileiros sabem o que é uma ditadura.”

E se há pessoas que não se lembram das lições aprendidas após o regime militar brasileiro, Moura espera que filmes como “O Agente Secreto” e “Ainda Estou Aqui” sirvam como um lembrete. É mais difícil enterrar a história quando os cineastas estão determinados a trazê-la à vida de forma vívida, argumentou ele, acrescentando que a longevidade dos políticos de um país pode ser insignificante em comparação com a de seus artistas.

“Todos eles desaparecem, é como uma onda”, disse ele. “Bolsonaro está preso agora, então, nos livros de história, ele será esse fascista eleito pelos brasileiros que tentou um golpe de Estado. Já Caetano Veloso será sempre Caetano Veloso.”

Quando Moura começou a trabalhar em Hollywood, um agente lhe disse para ser menos seletivo, argumentando que cada trabalho serve para levar ao próximo. Mas mesmo assim, Moura tinha um saudável ceticismo em relação ao jogo de Hollywood.

“Talvez seja algum tipo de coisa anticolonial”, brincou ele. “Nunca fiz nada por dinheiro ou porque é um grande sucesso de Hollywood que todo mundo vai ver. E, principalmente depois de ‘Narcos’, não quero fazer nada que estereotipe os latinos.”

Talvez por sua disposição em dizer não, Moura nunca se tornou a primeira escolha latina de Hollywood. Mas ele também não estava exatamente buscando isso.

“Quero interpretar os mesmos personagens que os atores brancos americanos da minha idade estão buscando”, disse ele. “Quero interpretar personagens chamados Michael que falem como eu falo.”

E se Hollywood não puder proporcionar isso, ele mesmo fará acontecer. E se Hollywood não puder proporcionar isso, ele mesmo fará acontecer. Ainda este ano, Moura dirigirá seu primeiro filme em inglês, “Last Night at the Lobster”, sobre o último turno em uma rede de restaurantes prestes a fechar. “É um filme muito político”, disse Moura, observando que estrelará ao lado de Brian Tyree Henry e Elisabeth Moss. “É um filme natalino anticapitalista.”

Embora Moura tenha sido indicado ao Globo de Ouro por “Narcos”, desta vez a sensação é diferente, disse ele. Talvez seja porque ele está ficando mais velho e essas coisas importam de uma maneira diferente. Ou talvez seja porque “O Agente Secreto” é um projeto tão pessoal e distintamente brasileiro, e toda essa atenção global parece uma afirmação inesperada, mas adorável.

Ainda assim, ele não quer se perder em uma temporada em que os egos costumam se tornar gigantescos. Quando a campanha para o prêmio começou neste outono, Moura estava envolvido com seu compromisso com a peça de Ibsen em Salvador, o que limitou sua disponibilidade para a imprensa. “Todo mundo dizia: ‘Você tem que abandonar a peça e ir para a campanha. Você entende a importância deste momento para você?’”, ele relembrou.

Como você pode imaginar, essa pressão só alimentou o espírito rebelde de Moura, e ele permaneceu na peça. “É algo de que me orgulho”, disse ele. “Não faço concessões.”

Se “O Agente Secreto” lhe abrir novas oportunidades em Hollywood, ele espera que esses projetos o queiram por causa de sua personalidade firme, e não porque haja uma expectativa de que ele se adapte. Até agora, manter-se fiel a si mesmo parece ter lhe servido bem.

“Alguém me disse uma vez que sucesso é quando você faz o que sempre fez, mas as pessoas de repente começam a prestar atenção”, disse ele.

