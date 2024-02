Para quem tem saudades do Carnaval, Baile Folia das Cordas chega ao Recife neste domingo (18)

A- A+

Para aqueles que já estão com saudades do Carnaval, há ainda uma programação especial para o fim de semana que deve lembrar um pouco o Momo. No domingo (18), acontece a 6ª edição do Baile de Confraternização Folia das Cordas - Frevo, Suor e Cerveja, no Mercado da Boa Vista, na área central do Recife.

O Folia das Cordas é um baile carnavalesco, que acontece tradicionalmente no domingo pós-Carnaval com o objetivo de fornecer uma confraternização dos artistas, músicos, compositores, jornalistas, intelectuais e foliões da cidade do Recife. Também estão marcadas apresentações de vários artistas e de blocos líricos convidados.

A apresentação do evento é do multiartista e comunicador Walmir Chagas - O Véio Mangaba, que busca tornar o Folia das Cordas um programa de auditório. As apresentações musicais ficam por conta do grupo Pernambucaneando, com Fátima de Castro, de Betto do Bandolim e seu grupo, e finalizando com o arrastão da Orquestra Raízes Pernambucanas do maestro Fábio César.

Veja, abaixo, a descrição completa do evento.

Evento: VI Folia das Cordas – Frevo, Suor e Cerveja

Data: Domingo (18)

Local: Mercado da Boa Vista

Hora: 11h às 16h

Atrações: Betto do Bandolim, Grupo Pernambucaneando, maestro Fábio César e orquestra Rízes Pernambucanas e convidados

Direção: Wagner Staden

Produção: mamahuê produções Culturais&Afins

Apoio: Prefeitura da Cidade do Recife / Secretaria de Cultura do Recife.

