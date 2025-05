"Para sempre" e "Kun por Agüero": as estreias do streaming na semana de 04/05 a 10/05; veja trailers

A- A+

Em 1975, o livro “Forever” (“Para sempre”, na edição brasileira da editora Rocco), escrito pela americana Judy Blume, caiu como uma bomba na sociedade americana.

Era uma obra ficcional para adolescentes que tratava de sexualidade de forma crua e sem rodeios. Justamente por causa disso, foi proibida em diversos estados do país.

Cinquenta anos depois de chegar às prateleiras, a história aterrissa na Netflix em forma de série, com estreia marcada para a próxima quinta-feira.

Para sempre (Netflix, a partir de 08/05)



Como os protagonistas que se apaixonam e perdem a virgindade estão Lovie Simone, no papel da jovem atleta Keisha Clark, e Cooper Jr.,intérprete de Justin Edwards, o nerd da equipe de atletismo.

A adaptação da história original, que agora se passa em 2018, foi feita por Mara Brock Akil, da série “Girlfriends”.

“Sempre creditei a Judy Blume parte do tempero da minha voz como roteirista”, disse Mara ao site Tudum, da Netflix.

“Ela foi uma das primeiras autoras que li que ousou ser honesta sobre a condição humana dos jovens, e é possível ver traços do estilo dela na minha própria escrita.”

Long way home (Apple TV+, a partir de 09/05)



Ewan McGregor em sua versão motoqueiro sai sem rumo pela Europa com seu melhor amigo, Charley Boorman.

Nesta segunda temporada da série, com dez episódios, eles desbravam áreas como Escandinávia e Círculo Polar Ártico em motos antigas restauradas na casa do próprio McGregor, na Escócia.

O jogo do diabo (Netflix, a partir de 06/05)



Na segunda temporada deste reality show sul-coreano estão em jogo 500 milhões de wons, quase R$ 2 milhões, disputados por 14 pessoas.

Todas elas são consideradas mentes brilhantes e vão precisar usar do poder de estratégia para derrotar os oponentes, igualmente inteligentes.

Kun por Agüero (Disney+, a partir de 07/05)



O argentino Sergio “Kun” Agüero é personagem principal desda série documental de quatro episódios.

O próprio atleta faz revelações e reflexões inéditas sobre a carreira, que teve passagens pela Seleção e times como Manchester City e Barcelona.

O jogador Lionel Messi e o treinador Pep Guardiola são alguns dos entrevistados.

Octopus (Prime video, a partir de 08/05)



Com narração em inglês e produção executiva de Phoebe Waller-Bridge, de “Fleabag”, este documentário em duas partes segue um polvo gigante do Pacífico do nascimento até a morte.

Uma das vidas animais mais inteligentes da Terra, esse tipo de polvo é o maior da sua espécie, podendo pesar até 70kg.

