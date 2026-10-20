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LUA BLANCO "Para sempre em nossos corações": elenco de Rebelde presta homenagem a Lua Blanco Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão falaram sobre a despedida à colega de elenco e banda

Em carta publicada no Instagram, os companheiros de elenco de "Rebelde" homenagearam a atriz Lua Blanco, que morreu vítima de câncer no intestino no último domingo (18).

Na publicação, compartilhada entre os perfis de Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão após o enterro de Lua Blanco, na segunda-feira (19), os artistas lamentaram a partida da colega de elenco, aos 39 anos.

"Esse reencontro merecia ter acontecido com ela em vida, mas infelizmente só aconteceu hoje, por causa dela", diz trecho do texto.

Lua Blanco interpretou Roberta Messi em "Rebelde", novela exibida pela TV Record entre 2011 e 2012. A personagem era uma das protagonistas, ao lado de Arthur (que interpretou Diego), Chay (Tomáz), Mel (Carla), Micael (Pedro) e Sophia (Alice).

No texto, os companheiros ressaltaram que decidiram sorrir na foto porque "era assim que ela [Lua] gostaria de ver uma foto do nosso reencontro".

"Nós sabemos o quanto você desejou que esse reencontro acontecesse e apesar de você não estar aqui fisicamente, você estará para sempre em nossos corações", escreveram os "rebeldes" em outro trecho, completando: "Um beijo carinhoso dos seus eternos rebeldes! Te amamos!".

A carta também diz que diferentemente da lua, o satélite da Terra, que "depende do sol para ser iluminada", Lua Blanco "era o próprio sol e fazia questão de dividir a sua luz com quem estivesse por perto".

A publicação emocionou os fãs da novela. "Eu amo demais vocês seis", escreveu uma usuária. "Agora vai sempre faltar ela", lamentou outra. "Você conseguiu, Lua. Só faltou você", disse mais uma.

Última publicação

Quatro dias antes de morrer, Lua Blanco fez uma última publicação nas redes sociais, com a legenda "Momentos de gratidão".

Em uma galeria de fotos, que começa com uma sua com um leve sorriso no rosto e um pouco de lágrimas nos olhos, ela compartilhou registros com familiares.

A última foto do álbum é uma ilustração de uma jovem sendo carregada nos braços por Jesus Cristo.

Câncer havia sido descoberto há dois meses

Tia de Lua Blanco, Maria Cândida Ribeiro afirmou em entrevista ao portal Terra revelou que o diagnóstico de câncer no intestino foi descoberto apenas dois meses antes da morte da atriz e cantora.

"Ela foi muito agraciada com a passagem rápida, sem sofrimento, sem medo. A Lua foi uma mulher muito espiritualizada", afirmou a tia.

A tia também disse que Lua Blanco foi rodeada ede uma ampla rede de apoio, com dezenas de familiares e amigos que compartilharam juntos seus últimos dias de vida.

Carreira

Lua Blanco nasceu em 5 de março de 1987, em São Paulo. Filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista Maria Claudia Blanco, tinha cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco.

Atriz, cantora, compositora e escritora, Lua ficou conhecida por seu papel de Roberta Messi, uma das protagonistas de "Rebelde", exibida pela TV Record entre 2011 e 2012.

A banda "Rebeldes", derivada da novela, foi um dos marcos da carreira de Lua.

Outros personagens da carreira dela na televisão foram Joe, em "Malhação" (2009, Globo), Silvinha, em Pecado Mortal" (2013, Record) e Anita, em "A Força do Querer" (2017, Globo).

Nos últimos anos, Lua havia dado uma pausa nas novelas para investir mais em sua carreira musical.

Câncer no intestino

O câncer no intestino, também chamado de câncer de cólon ou câncer colorretal, é o segundo tumor mais frequente no aparelho digestivo e o terceiro que mais mata no Brasil, de acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

A doença afeta ambos os sexos e é mais frequente na faixa entre 60 e 70 anos de idade. No entanto, nos últimos anos têm aumentado o número de casos entre pessoas jovens.

Um levantamento global concluiu que em apenas três décadas, houve um aumento de 79% na quantidade de novos casos de câncer descobertos anualmente em pessoas com menos de 50 anos e o de intestino está entre eles.

Fatores como alimentação, sedentarismo e obesidade são apontados entre os responsáveis. Entre eles, a dieta pobre em alimentos naturais e frescos, mas povoada de embutidos e ultraprocessados parece se destacar em diversos estudos recentes.

Entre os principais sintomas, estão:

Alterações nos hábitos intestinais: isso pode se manifestar como uma mudança na consistência das fezes, diarreia ou constipação que persiste por várias semanas.

Sangramento retal ou sangue nas fezes: este é um dos sintomas e sinais de alerta mais importantes, e a pessoa deve ficar atenta, pois caso isso ocorra é essencial consultar um médico para que ele possa solicitar os exames necessários.

Sensação de que o intestino não se esvazia completamente: a presença de um tumor pode causar a sensação de evacuação intestinal incompleta.

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