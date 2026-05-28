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LITERATURA "Para Tocar Com Os Olhos": Thiago Abercio estreia na poesia com lançamento de livro no Recife Evento reúne leitura de poemas, bate-papo e reflexões sobre escrita, olhar e experiência literária

O escritor pernambucano Thiago Abercio lança, neste sábado (30), seu primeiro livro de poemas, “Para tocar com os olhos”, em evento na Livraria do Jardim, no Recife. A obra, que marca a estreia do autor na literatura, reúne textos que atravessam experiências íntimas e coletivas.



Segundo a assessoria de imprensa do evento, o livro propõe uma reflexão sobre o ato de ver e de se relacionar com a realidade. Egresso do projeto Estudos em Escrita Criativa Social (EEC Social), Abercio desenvolveu o livro ao longo de mais de um ano, a partir de anotações do cotidiano.



O hábito de registrar cenas, imagens e fragmentos deu origem a uma escrita que investiga o olhar como experiência que envolve memória, corpo e contexto social, em uma tentativa de “não deixar o real escapar”. O título da obra sintetiza essa proposta.



Mais do que enxergar, o autor convida o leitor a “tocar” o mundo com os olhos, propondo uma relação mais atenta e implicada com a realidade. “Tocar com os olhos é permitir que aquilo que vemos nos afete, nos atravesse, nos desorganize”, afirma o escritor pernambucano.

Dividido em dois momentos, o livro parte de situações íntimas e cotidianas e avança para questões mais amplas, como desigualdade, violência e esgotamento social. A transição entre o pessoal e o político funciona como eixo central da obra.

A trajetória de Abercio está diretamente ligada ao EEC Social, projeto fundado pela escritora Patricia Tenório, que oferece formação gratuita em escrita criativa para novos autores. Segundo o poeta, o curso foi fundamental para transformar percepções em linguagem literária e consolidar sua escolha pela poesia.

O lançamento contará ainda com uma conversa aberta ao público, leitura de poemas e troca sobre o processo criativo. Além do autor, participam do encontro a própria Patricia Tenório e o multiartista Adriano Portela.

Realizar a estreia no Recife tem um significado especial para o escritor, cuja obra dialoga diretamente com a cidade e suas vivências. Após o lançamento, o autor segue com novos projetos, incluindo um segundo livro de poemas em avaliação editorial e a finalização de seu primeiro romance.

Serviço

Lançamento de “Para tocar com os olhos”, de Thiago Abercio

Quando: sábado (30), das 16h às 18h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife

Entrada gratuita

Valor do livro: R$ 60

Informações: @thiagoabercio

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